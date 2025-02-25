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嘉義罷免又爆造假！逾20人遭冒名連署　王美惠轟：等同詐騙集團

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

全台各地掀起大罷免行動，包括民進黨嘉義縣立委王美惠、陳冠廷罷免案皆已達第一階段連署門檻，不過近日卻爆出連署書造假爭議，22日才傳出有已往生的婦人遭冒名連署，今（25日）又有1名鄭姓婦人稱自已明明未參與連署，卻收到中選會確認函，懷疑遭人冒名，在律師陪同下赴嘉義地檢署按鈴，提告嘉義市罷免領銜人與備補領銜人。

▲▼嘉義縣立委霸免案驚爆冒名連署，當事人偕同律師至嘉義地點署提告 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣立委罷免案驚爆冒名連署，當事人鄭女士(左)偕同律師至嘉義地檢署提告 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

陳澤嘉律師今（25）日陪同當事人鄭姓婦人至嘉義地方檢察署提出告訴，指控罷免嘉義縣民進黨立法委員陳冠廷案的領銜人及備位領銜人涉嫌違反刑法第210條偽造私文書罪、刑法第217條偽造印文或署押罪、個人資料保護法第41條違法蒐集利用個人資料罪以及公職人員選舉罷免法第98條違法使他人為罷免案之提議罪，構成多項嚴重刑事責任。

鄭姓婦人表示，自己根本沒有參加罷免連署，不知為何會收到中選會確認函，她說自己十幾年前曾加入某政黨，但並沒有參與黨務，不知為何會出現在連署書上，因此她懷疑個資遭人外洩，痛批「對社會來說是很壞的示範」。

▲▼嘉義縣立委霸免案驚爆冒名連署，當事人偕同律師至嘉義地點署提告 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳澤嘉律師表示，除了鄭姓婦人外，嘉義縣及嘉義市還有20幾位民眾遭冒名連署，民眾都是在收到選委會通知，確認是否有參與連署，才驚覺遭冒名連署，陳律師強調，這些遭冒名的民眾共同點都是曾在數十年前加入某黨，「到底是不是一個系統性、組織性、規模性的大量偽造？」

對此，立委王美惠表示，冒名連署等同於詐騙集團的行為，也證明了有抄名冊造假的情形，絕對不可容忍，盼所有違法行為，都受到法律的制裁。

針對朱立倫提出「有死人連署，因此連署應附上身分證，難道希望大家抄襲、造假？」的說法，王美惠嚴正反駁，指出「偽造即屬違法，這是最基本的法律常識。不附身分證並不代表可以隨意造假冒名，難道朱立倫連這點都不清楚？」

她進一步強調：「正大光明的人，無需過多限制來約束；但若存有歪念，再多規範也無濟於事。」最後，她呼籲朱立倫尊重法律原則，勿以低標準看待誠信問題，並強調在民主社會中，誠實與信用才是最重要的核心價值。

▲▼嘉義縣立委霸免案驚爆冒名連署，當事人偕同律師至嘉義地點署提告 。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委陳冠廷則表示，選舉罷免是展現不同聲音，而不是偽造不同聲音。作為立委，他尊重憲法賦予的罷免權跟民眾不同聲音，但不能透過偽造手段進行。

陳冠廷強調，這類偽造文書行為嚴重傷害民眾個資，並且破壞選罷制度秩序，依法，罷免案領銜人必須負擔法律責任，背後共犯也可能面臨刑事追訴。同時也呼籲所有被冒名連署的民眾勇敢檢舉提告，保護自身權益。

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