1類人不用上班「每年領200萬」　他領45K悲嘆：這麼努力要幹嘛

▲原PO直呼人生很失敗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這麼努力到底要幹嘛？」一名男網友透露，爸爸靠著月薪3萬買兩間透天，而他碩士畢業，月薪4萬5000元連一間房都買不起，更讓他心寒的是，公司內部的皇親國戚，有人學歷靠錢堆出來，回國後輕鬆當高層，甚至有親族根本不上班，每年分紅就超過200萬。引發網友反酸「不知足，卑劣的心態」。

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，30多年前，爸爸靠著月薪3萬，與媽媽省吃儉用買下兩間透天厝，還時常告誡原PO「要好好讀書，考上大學，將來才有高薪，不要像我一樣只能領3萬。」

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然而如今，原PO頂著碩士學歷，進到某大型家族企業工作，目前月收4萬5000元，雖然比爸爸當年還高，但房價、物價皆已翻倍漲，連買一間房都買不起，讓他不禁質疑人生，「這麼努力到底是為了什麼？」

反觀公司的皇親國戚，原PO直言，雖然在國內考不上好大學，但富爸爸願意花錢讓他們出國學歷，海歸回台後，直接在公司掛高層職位；甚至有人靠著親族關係，根本不用進公司上班，每年分紅就有200萬以上。

對此，原PO感嘆自己的人生真失敗，「那些人什麼都不用做，就比我拚死拚活努力工作一整年的薪水還高...不知道我這麼努力到底要幹嘛，我活得好累啊。」

文章曝光後，網友紛紛反酸，「至少還可以繼承透天」、「既來之則安之，無法改變什麼就開心過生活」、「你還有老爸的兩間透天啊」、「你爸爸媽媽有房子，沒房子的不就去跳海了，不知足，卑劣的心態」、「一堆年輕人房子都買不起，連父母輩還在租屋的」、「比很多人好太多了，你還有躺平的資格」。