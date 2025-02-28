「還有人月薪不到3萬？」一票人反曝低薪爽缺：上網看到眼睛酸

▲原PO悲嘆薪水實領不到3萬。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「我就是那個不到3萬的人？」一名女網友透露，從事行政職月薪約3萬元，但扣掉勞健保只剩2萬多元，而且上班還忙到不可開交，讓她非常懷疑人生。文章曝光後，不少網友直言，同樣領低薪，但上班非常悠哉，「我領3萬5，閒得要死...每天看網頁看到眼睛超痠！」

一名女網友在Dcard自曝，目前做行政工作，月薪3萬再扣掉勞健保，實際根本才領2萬多元，並感嘆「每天忙到事情做不完，結果薪水這麼低，真的會懷疑人生！」

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對此，原PO也尋求同溫層，「還有人月薪不到3萬？」是從是什麼樣的工作呢？

底下網友熱議，「我啊，工作十幾年，月薪沒領超過3萬過」、「很多傳產作業員是給基本工資的」、「中部室內設計助理，扣勞健保，實領不到28950元」、「考慮換工作吧，現在PT搞不好還比你高，根本幾乎被當免費勞工用」、「我在衛生局當行政約僱，有38K還可以」、「月薪不到3萬不如跑外送，別浪費生命了」。

也有不少網友坦言薪水雖低，但上班非常悠哉，「我3萬2也好少，可是做完該做的事之後想做什麼都可以，這樣好像也還行」、「台北行政，扣完勞健保剩33K，但上班有一半時間在滑手機，以為行政都是這麼悠閒，所以才給這種薪水」、「我領3萬5，閒得要死...每天看網頁看到眼睛超痠，反正老闆也要退休了，他沒差我沒差」、「底薪+加班每個月大概實領33K，很閒...基本上每天工作2小時吧」。