趙少康轟國民黨抄名冊、戰力弱　沈伯洋：代表罷免綠委正當性低

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會昨日公告第一波罷免案中，相較民團送件罷免藍委19案都過關，有9位綠委罷免案第一階段未過。中廣前董事長趙少康今（28日）也忍不住砲轟，沒看過戰力這麼弱的在野黨，甚至抄名單，根本是在擺爛、耍廢，怎麼沒出息至此？綠委沈伯洋今受訪時表示，不只是造假而已，還有國民黨發動綠委正當性非常低，收不到連署書狀況下，可能因此要拿名冊出來抄，才導致如此高的錯誤率。

沈伯洋表示，大家可以看到，罷免民進黨立委的不合格率都非常高，導致無法通過第一階段要補件，反而公民團體發起罷免國民黨立委，錯誤率都非常低，證明幾件事情，國民黨修法說要防弊，完全是做賊喊抓賊，從頭到尾抄名冊、死人連署的都是國民黨自己。

沈伯洋指出，趙少康說國民黨如此貧弱，這就是這些藍委該被罷免的理由，不只是造假而已，還有國民黨發動綠委正當性非常低，連署站擺出來都沒什麼人要連署，國民黨找了一些自己都不知道要當領銜人的、青工會，被利用又收不到連署書狀況下，可能因此要拿名冊出來抄，導致如此高的錯誤率。

沈伯洋質疑，國民黨這些立委、高層為何把連署壓力丟給一線辛苦的人，釀成如此結果，國民黨被少數這些人綁架，做出如此行為，這也是為何民眾要罷免藍委，讓他們不要綁架國民黨、讓國民黨恢復正常。

至於趙少康說如果補件沒過會被笑死？沈伯洋表示，趙少康非常急，可能想說為何會這樣？但民調顯示，民眾對藍委、綠委的不滿意差距極大，正當性不足，人民看在眼裡，國民黨一直說罷免有多仇恨，但人民眼睛是雪亮的，建議不用補件了，而是國民黨立委應該站出來告訴大家，他們有多想福國利民才是正途。

