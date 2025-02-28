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弟收押妹交保！捲貪污案照跑行程　林岱樺微笑受訪：勇敢面對

▲▼ 胞弟、通法寺住持4人涉貪遭收押，林岱樺照跑行程：勇敢面對。（圖／民眾提供）

▲胞弟、通法寺住持4人涉貪遭收押，林岱樺照跑行程：勇敢面對。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉入貪汙案，訊後100萬元交保，但林岱樺胞弟、弟媳王女、黃姓會計後，以及捲入本案的通法寺住持釋煌智等4人全遭羈押禁見。林岱樺今（28）日一早照跑行程，被問心情是否受影響？她回應：「會平常心，勇敢堅定地面對一切。」

林岱樺21日凌晨移送高雄地檢複訊，訊後100萬元交保，限制出境、出海、限制住居。而通法寺住持釋煌智也同樣諭知100萬元交保，未料檢調26日再度發動搜索，並將釋帶回南機站調查，複訊後改向法院聲請羈押。27日高雄地院法官召開羈押庭，裁定釋煌智羈押禁見，成了繼林岱樺胞弟、弟媳王女、以及黃姓會計後，本案第4位遭羈押禁見者，而林岱樺的妹妹林岱縝先前也被檢方諭知30萬交保。

▲▼ 胞弟、通法寺住持4人涉貪遭收押，林岱樺照跑行程：勇敢面對。（圖／民眾提供）

▲▼胞弟、通法寺住持4人涉貪遭收押，林岱樺照跑行程：勇敢面對。（圖／民眾提供）

▲▼ 胞弟、通法寺住持4人涉貪遭收押，林岱樺照跑行程：勇敢面對。（圖／民眾提供）

林岱樺今照常出席「走跑高雄 2.0」活動，她受訪表示，她還是一如往常，傾聽民意，走訪基層，才不會辜負人民對她的期待，她得到最高的得票率，所以也要用最認真最投入的行動力跟熱忱，來服務鄉親，今天這是一個很正能量的活動，會跟大家一起參與一下。

至於涉貪案已有4人遭到收押，被問及心情有沒有受影響？林岱樺則回應，還是會平常心，勇敢堅定地面對一切。

▲▼通法寺釋煌智 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲通法寺釋煌智。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

回顧案件，林岱樺捲入助理費案，20日遭搜索、約談；檢方調查，林岱樺篤信佛教，2020年間傳出在選區內通法寺擔任2個重要職位，還為了寺廟活動向工業區多家廠商要求贊助募款，遭質疑是「不樂之捐」，引發爭議。檢調懷疑，林岱樺要求支持者贊助通法寺，再以各種名目支付花銷。

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