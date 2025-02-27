快訊／通法寺住持釋煌智頭昏出狀況　法院開聲押庭前急叫救護車

▲通法寺釋煌智 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨立委林岱樺疑似涉貪案，檢、調26日上午前往通法寺等處搜索，鎖定住持釋煌智等人，並將釋帶回南機站，原本獲裁定100萬元交保的釋煌智，在檢調昨二度搜索、複訊後，檢方向法院聲請羈押，高雄地院原訂今（27）日下午3點召開聲押庭，但2點多傳出釋煌智頭昏身體不適，院方緊急通知救護車到法院。

據悉，救護人員到場後釋煌智身體狀況好轉，最後沒有將人送醫，釋煌智在下午3時準時進入法庭，目前聲押庭仍在進行中。