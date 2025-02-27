快訊／涉林岱樺貪污！住持釋煌智逆轉羈押禁見　成本案第4人

▲通法寺住持釋煌智 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉入貪汙案，而捲入本案的通法寺住持釋煌智原本獲100萬交保，未料檢調26日再度發動搜索，並將釋帶回南機站調查，複訊後改向法院聲請羈押。今(27日)高雄地院法官召開羈押庭，裁定釋煌智羈押禁見，成了繼林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計後，本案第4位遭羈押禁見者。

林岱樺捲入助理費案，20日遭搜索、約談；檢方調查，林岱樺篤信佛教，2020年間傳出在選區內通法寺擔任2個重要職位，還為了寺廟活動向工業區多家廠商要求贊助募款，遭質疑是「不樂之捐」，引發爭議。據悉，林岱樺被質疑要求支持者贊助通法寺，再以各種名目支付花銷。

林岱樺21日凌晨移送高雄地檢複訊，訊後100萬元交保，限制出境、出海、限制住居。而通法寺住持釋煌智也同樣諭知100萬元交保。

未料檢調26日上午再度發動搜索，並將釋煌智帶回南機站調查，經漏夜複訊後向法院聲請羈押。高雄地院今下午開庭後，裁定釋羈押禁見。

本案林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計等3人原均獲60萬至70萬元不等交保，但經雄檢抗告後，高等法院高雄分院25日撤銷發回，並由高雄地院於25日晚間召開羈押庭，裁定3人羈押禁見，而釋煌智也成了本案羈押第4人。