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手機放洗衣籃串供！住持釋煌智涉林岱樺貪污「羈押禁見原因曝」

▲▼通法寺釋煌智 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲通法寺釋煌智。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、閔文昱／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉入貪汙案，而捲入本案的通法寺住持釋煌智原本獲100萬交保，未料檢調26日再度發動搜索，並將釋帶回南機站調查，複訊後改向法院聲請羈押。今(27日)高雄地院法官召開羈押庭，裁定釋煌智羈押禁見，並在稍早給出了裁定收押理由。

高雄地院指出，釋煌智雖否認犯罪，但根據調查，涉犯包括利用職務機會詐取財物罪、公益侵占罪、偽造文書罪、使公務員登載不實罪及背信罪等多項罪名，罪嫌重大；另外，檢方第二次搜索時，發現釋將手機交由同寺人員藏放在洗衣籃內，並在具保後仍與共犯通電話聯繫，甚至曾於2月18日與共犯見面，顯示有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，因此有羈押的必要。

高雄地院認定，本案所涉金額達數百萬元，釋煌智身為通法寺住持及林三郎基金會董事長，對相關人員有相當影響力，因此難以具保等手段替代羈押。法院依據刑事訴訟法第101條第1項第2、3款，裁定羈押並禁止被告接見、通信。

回顧案件，林岱樺捲入助理費案，20日遭搜索、約談；檢方調查，林岱樺篤信佛教，2020年間傳出在選區內通法寺擔任2個重要職位，還為了寺廟活動向工業區多家廠商要求贊助募款，遭質疑是「不樂之捐」，引發爭議。據悉，林岱樺被質疑要求支持者贊助通法寺，再以各種名目支付花銷。

林岱樺21日凌晨移送高雄地檢複訊，訊後100萬元交保，限制出境、出海、限制住居。而通法寺住持釋煌智也同樣諭知100萬元交保。未料檢調26日上午再度發動搜索，並將釋煌智帶回南機站調查，經漏夜複訊後向法院聲請羈押。高雄地院今下午開庭後，裁定釋羈押禁見，成了繼林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計後，本案第4位遭羈押禁見者。

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