轟柯文哲解除禁見「戲精耍特權」　黃智賢質疑：政客這麼大嗎？

▲媒體人黃智賢痛批，民眾黨前主席柯文哲解除禁見，是戲精耍特權。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

因涉弊而羈押禁見的民眾黨前主席柯文哲，由於父親柯承發日前病逝，北院為此於昨（27日）裁定，解除通信、禁見限制至告別式當日。對此，媒體人黃智賢直言，此舉根本是戲精柯文哲在耍特權，以後是不是每個被羈押禁見的被告，都可以有同等待遇？她不禁質疑，政客這麼大嗎？

黃智賢提到，柯文哲是因貪污而被起訴，且羈押禁見，目前除了涉及數案，證據確鑿，還有親信橘子在外潛逃，海外金流不明，日前又被周刊爆料，妻子陳佩琪曾對兩間豪宅下斡旋金，財產來源不明實在是太明顯。

然而，面對柯文哲父親離世一事，黃智賢表示，柯家至今沒有提出奔喪的申請，卻不斷對外造謠，北所不讓柯文哲奔喪，直接操作柯文哲父親的喪事，現在居然還以「柯文哲須討論治喪事宜」當做理由，要求解除禁見，不料，檢察官同意，法院也裁定同意。

黃智賢表示，柯文哲至昨日起到3月10日，可以跟柯家4個人見面，柯家人可以每天早上跟下午跟柯文哲各見一次，每個人還可以輪流見，讓她質疑的是，會面家屬時，不能錄音、錄影，所以，柯家人要怎麼串供，都可以串到爽。

此外，黃智賢不解，面對通信解禁的裁定，柯家人跟民眾黨還不爽，還進一步要求要放人，她不禁開酸，那以後，是不是每個被羈押禁見的被告，都可以有同等待遇？還是別人不行，只有柯文哲有特權？

黃智賢細數，當初柯文哲被檢廉搜索時，拒絕開門，爽滅證一小時的特權，接著又聚眾法院前，要挾司法的特權、陳佩琪不被當被告的特權、兒子不用被約談的特權等情事，都是戲精柯文哲才能有的特權。

黃智賢再指，法院到現在都還沒開始審理本案，羈押禁見就是怕柯文哲會串供滅證，影響法院審理，連前總統陳水扁當初也是一直被押到判刑，直接坐牢，沒有出來。

黃智賢痛批，柯文哲屢次串供滅證，事證明確，在起訴書中，連柯文哲都承認做假帳，拿商人的錢，去不能罵？政客這麼大嗎？為此，黃智賢感慨，「中華民國的法律，只要遇到戲精柯文哲，都會自動轉彎，不轉彎，就是政治迫害，我等賤民，只能跪服」。