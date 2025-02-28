陳佩琪稱柯文哲冤獄「228從沒離開」　綠黨團：請停止消費受難前輩

▲民進黨團書記長陳培瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲因涉侵占政治獻金、京華城弊案遭羈押禁見；柯妻陳佩琪日前在臉書發文直指柯文哲冤獄，「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人，對著台灣人做著和七十多年前同樣的事情罷了」。對此，民進黨團今（28日）表示，柯文哲當然不能類比二二八受難家屬，這樣的說法對不起當時二二八受難前輩，請他們停止消費。

民進黨團今召開輿情記者會，媒體詢問，如何看待陳佩琪用228事件比喻柯文哲官司，對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，柯文哲是否可以類比二二八受難家屬，答案當然是否定的，二二八所有被害人、相關家屬甚至很多未成年小孩，都在白色恐怖陰影下成長。

陳培瑜指出，柯文哲最沒資格說這個話，柯每次說到二二八都拿來政治消費，這樣的說法對不起當時二二八受難前輩，絕對不能類比，請他們停止消費。

此外，媒體也詢問，由於監察院說預算被刪，廉政專刊只能提供紙本，藍營則嗆上網要多少錢，喊要關掉監察院。對此，陳培瑜回應，還有很多業務工作受到刪凍預算影響，如果藍白真的關心監察院發展，大家坐下來好好討論。

陳培瑜指出，行政院已經提出覆議案，如果藍白願意及時回頭，透過覆議案表決投票的動作，讓台灣人民感受到他們願意成為團結國家一員。