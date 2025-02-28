東京「流鶯公園」辣妹斷片睡路邊！　拍攝者：除日本沒見過

記者葉國吏／綜合報導

近日，一名日本網友上傳一段影片，拍下東京大久保公園附近的「斷片女子」。畫面中可以看到有多位女子喝醉直接睡在路邊，該網友驚訝表示「除了日本，沒看見哪個國家的年輕女生可以晚上睡在戶外而不用擔心被傷害」，該影片已經超過37.7萬次觀看，同時也引起網友討論。

▲▼日本女子喝醉直接倒在路邊被拍下。（圖／翻攝X／@masami777777，下同）

影片中可以看到，東京著名的「流鶯一條街」大久保公園，先是拍攝站成一排的流鶯，接著就是多位睡在路邊的女子。上傳影片的網友表示，這些女生應該都是成年人，應該為自己的行為負責，但他也質疑她們晚上獨自外出睡在戶外的安全性，並驚嘆她們對日本治安的信心。

影片引發網友討論，有人留言「治安良好不是事實，日本女生也和其他國家的女生一樣會受到騷擾」、「她們應該是直接醉倒，所以沒有回家，並不是真的想睡在外面」另外也有網友質疑拍攝者的動機，認為他本身心思不單純。