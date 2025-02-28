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感受到柯家人巨大悲傷　黃國昌：民眾黨絕不會讓柯主席的家人孤單

▲民眾黨一日北高活動。黃國昌,陳世軒。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨一日北高活動。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因案遭羈押，近日因其父柯承發過世而聲請解除禁止接見、通信，以便治喪。北院昨裁定解除禁見12天，限定對象為柯的媽媽、妻子、妹妹與弟弟。對此，主席黃國昌今（28日）受訪表示，「昨天開庭的時候，相信有在法庭旁邊的人，完全可以感受到主席家人巨大的悲傷」；他強調，民眾黨全黨上下絕對不會讓主席的家人孤單，會陪他們一起面對接下來的所有挑戰。

黃國昌表示，其實過去這段時間，相信大家心情都應該可以感受到柯家人，他們所歷經的巨大傷痛，從過去主席的祖父走過白色恐怖的年代，結果沒有想到現在主席自己陷入的另外一種綠色的恐怖。

黃國昌指出，對於柯家人來講，相信是見證台灣的歷史，大家共同關心的是台灣怎麼樣民主能夠更昇華，而不是在號稱民進黨的主政之下，反而越來越退步。

「昨天開庭的時候我相信有在法庭旁邊的人，完全都可以感受到主席的家人他們巨大的悲傷。」黃國昌說，那跟他們對於檢察官展現出來的態度，完全沒有辦法理解，「我相信不管是政治還是法律，都不能脫離最基本的人性」，無論如何民眾黨全黨上下，絕對不會讓主席的家人孤單，會陪他們一起面對接下來的所有挑戰。

另外，昨天也在臉書上分享自己與父親的過往，黃國昌說，過去幾個月自己個人也遭遇了人生當中非常多的事情，除了黨的事情、國家的事情、自己家裡，當然也面臨父親的離去，「有時候想一想，覺得是不是應該要多花一些事情來陪爸爸，也因為這個樣子，我充分能夠理解柯文哲主席的心情」。

媒體追問，柯媽何瑞英在庭上透露，柯爸在過世前特別掛念柯文哲？黃國昌說，「對，我覺得在昨天法庭上大家聽到跟媽媽講那段話，每個人都為之鼻酸」，因為真的不知道怎麼跟柯爸爸解釋說他的兒子跑到哪裡去、現在在什麼地方。

至於檢方或看守所有無透露奔喪的訊息？黃國昌說，「從過去到現在，他們不會提供任何有關於這樣的訊息」。
 

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