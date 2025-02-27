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柯文哲聽母親妻子求法官3度落淚　陳佩琪撞落麥克風嚇壞全場

▲▼柯文哲母親何瑞英（白髮）、妻子陳佩琪（白口罩）出庭和柯文哲相逢，2人當庭請求法官解除禁見，讓柯文哲聽了3度落淚。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲母親何瑞英（白髮）、妻子陳佩琪（白口罩）出庭和柯文哲相逢，2人當庭請求法官解除柯文哲禁見以便為父親治喪，讓柯文哲聽了3度落淚。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

因涉犯京華城等案被羈押禁見至今的台灣民眾黨前主席柯文哲，因日前喪父、聲請解除禁見通信以便與家屬「共商治喪事宜」，今（27日）下午被台北地院合議庭提訊，首度和母親何瑞英在法庭相見，柯聽母親與妻子表達意見時，3度拭淚，甚至不敢看向2位至親，數度露出強忍悲傷神情。

此外，合議庭裁定今天起到下月（3月）10日止，暫時解除柯文哲與妻子、母親、妹妹及弟弟共4位至親的禁見，以便辦理父親後事，關押柯文哲的台北看守所，每月第1個周日額外開封會客，獲解禁的柯家4位至親，最快大後天（3月2日）就可到北所見柯，且解禁期間只要所方開放會客，柯同樣每天有1次接見至親機會。

▲柯文哲抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）

▲被羈押禁見至今的柯文哲今（27日）被北院提訊，調查他聲請解除禁見通信以便為父親治喪的範圍。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲今進入法庭就座，起初還能沉著環視旁聽席的熟面孔，包括現任台灣民眾黨主席的立委黃國昌，以及在場多位同黨立委，但他似乎刻意不把目光放在距離他僅約2公尺的母親與妻子身上，柯母何瑞英多次投向兒子的眼光，都落空。

但何瑞英敘述丈夫（指柯父柯承發）生病住院期間，常問她「文哲在哪裡」，她都不知道該怎麼跟丈夫講，柯文哲望向遠方不看媽媽，卻止不住淚水在眼眶裡打滾、鼻子也紅了，聽到媽媽講著講著哭出聲，柯忍不住摘下眼鏡拭淚。

▲陳佩琪、柯文哲媽媽何瑞英抵達台北地院出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲母親何瑞英今（27日）到台北地院出庭前，用手帕掩面、表情哀痛。（圖／記者林敬旻攝）

接著柯妻陳佩琪娓娓說出，公公生前將身後事交代柯文哲處理，柯被羈押期間，不能運用自身醫學專業幫助住院的父親、又不能在父親過世時隨侍在側，如今禮儀公司每天拋出10幾個問題，包括告別式誰參加、流程怎麼安排，「骨灰罈要選哪種、要供奉在哪邊」，都仰賴柯以長子身分做決定，好好送公公最後一程。

柯文哲聽了，眼眶又浮上一層淚光，露出強忍哀傷神情，隨即被法官的訊問短暫打斷情緒，恢復冷靜，但沒多久，陳佩琪請求解禁到4月2日，表示被婆婆責備沒帶吃的穿的給柯文哲，她自己身心狀況也不好、藥越吃越重，若她最終「要走」，也希望早一點跟丈夫告別。

柯文哲按捺不住，第3次掉淚，不斷拿衛生紙擦眼睛擤鼻子，這時他終於轉頭看向母親與妻子，神情似乎很不捨。然而檢方主張解禁到3月10日柯父告別式結束即可，法官最後依檢方意見裁定後，柯回復霸氣風格，表示「不用拜託別人！就這樣！」此時陳佩琪不慎撞落麥克風，墜地重重一聲「碰」，讓在場不少人嚇一跳。

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