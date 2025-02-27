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只解除禁見12天！柯文哲搖手阻柯媽發言　怒瞪檢察官：不用拜託別人

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率等案，遭起訴後羈押禁見至今，而近日因其父親柯承發過世，柯文哲聲請解除禁止接見、通信。台北地院今(27日)下午召開調查庭，柯妻陳佩琪原希望能解禁至4月2日，但最終法官仍決定只能解禁至3月10日，而法官當庭詢問柯母是否有任何意見，但柯文哲隨即舉手制止媽媽說話，「不用拜託別人！就這樣！」語畢則瞪視2名公訴檢察官。

▲陳佩琪、柯文哲媽媽何瑞英離開台北地院。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪、柯文哲媽媽何瑞英離開台北地院。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲聲請解除禁見，台北地院今下午召開調查庭，柯媽、陳佩琪也到庭陳述意見。柯媽哽咽表示，柯爸在住院期間經常詢問，「文哲在哪裡？」她都不知該如何回答，而柯文哲聞言則不敢與媽媽和妻子對視，反而默默紅了眼眶，並且摘下眼鏡拭淚。

陳佩琪則表示，現在婆婆有失智狀況，經常半夜打電話給她，還責備她有沒有帶吃的穿的給柯文哲，她身為媳婦，只能默默承受，但她自己本身的身心狀況(憂鬱症)也不輕，藥越吃越重，她希望婆婆可以一直看到兒子，她也希望丈夫能一直陪在她身邊。

而原先陳佩琪希望能夠解禁到4月2日，因公公告別式後還有很多事情需要處理，公公生前也都交代長子柯文哲，「我們是傳統閩南家庭，是佛道教，拿香的」，但小叔（柯弟）信仰不同，所以公公後事需要柯文哲做決定，這也是長子責任。

然而，法官最終仍裁定，准許柯文哲從今天（2月27日）至3月10日，解除給媽媽、妻子、妹妹與弟弟的禁見。

對於此結果陳佩琪不服，但仍無濟於事，而法官最後詢問柯媽有無意見，但柯文哲隨即搖手制止媽媽說話，法官轉而詢問律師團時，柯文哲也搖頭制止，並說道，「不用拜託別人！就這樣！」語畢瞪視2位公訴檢察官。

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