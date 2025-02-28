民眾黨首次「無柯一日北高」　黃國昌：柯會很高興從一個人變一群人

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（28日）在主席黃國昌的率領下，展開一日北高活動；此次活動特別多拉出一段，先從前主席柯文哲被關押的土城看守所開始、騎到活動的正式起點關渡宮。在會前受訪時，黃國昌說，要讓主席在裡面可以感受得到，從他一個人變成了一群人，繼續延續他的北高一日這樣的傳統跟精神，相信主席知道了應該會覺得很高興。

前民眾黨主席柯文哲自台北市長任內開始，每年228假期或前夕都會騎腳踏車，從「一日雙塔」到「一日北高」，已成為例行公事。民眾黨今年也進行「一日北高」活動，由於柯文哲被羈押在台北看守所，此次活動黨公職特別先從土城出發，要讓柯聽到他們的支持，接著再到活動出發點關渡宮。

在台北看守所集合時，黃國昌說，背後是台北看守所，相信大家聽到這地名心情有點沈重，柯主席還被賴清德政府關押在裡面。今天是228，過去柯主席建立非常好的傳統，用汗水代替淚水，在228藉由一日北高活動能帶大家度過這一天。

黃國昌指出，去年第一次參加民眾黨活動時，也陪著柯主席騎了30公里，很遺憾今年主席沒辦法陪大家一起。他表示，阿北說過一個人騎得快一群人騎得遠，所以今年用接力的方式延續阿北的精神，一起完成今年228的一日北高，「希望明年的這時候，可以再度迎回主席、讓柯主席帶領大家一日北高」。

黃國昌會前受訪表示，其實今天早上從土城看守所出發的時候，老實說心情很複雜，「我相信不僅僅是我，所有我們台灣民眾黨的支持者所有阿伯的支持者，我相信大家的心情都是一樣」，不過相信最重要的事，就是主席在裡面可以感受得到，從他一個人變成了一群人，繼續延續他的北高一日這樣的傳統跟精神，相信主席知道了應該會覺得很高興。

▲民眾黨一日北高活動，黨主席黃國昌、新北市議員陳世軒。（圖／記者陳家祥攝）



▲黃國昌牽腳踏車到出發點。（圖／記者陳家祥攝）

