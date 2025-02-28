8家速食店「228連假優惠」懶人包！大比薩狂殺半價、炸雞桶買1送1

▲速食店連假優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

228連假開跑，《ETtoday新聞雲》幫整理全台速食店祭出的「限時優惠」，不僅有大比薩下殺半價吃，還有炸雞桶買1送1、咔啦雞腿堡第2件3折等好康。

●達美樂

達美樂全門市即日起至3月2日祭出「買1送2」優惠，只要外帶大火山披薩即送大火山披薩，再送1.25L可樂1瓶，且火山披薩口味開放任選；期間再加碼「買大送大送可樂」，只要外帶大披薩就送大披薩再送1.25L可樂1瓶。

此外，還有「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」、「買大火山送小披薩」、「買巨火山送大披薩」等4大限時優惠，火山系列也開放奶香、起司2口味任選。

▲拿坡里連假享買炸雞桶免費吃小披薩優惠。

●拿坡里

「拿坡里披薩·炸雞」即日起至3月5日祭出「買1送1」優惠，期間凡外帶或內用6塊炸雞桶即送小披薩1個，特價390元，披薩開放口味任選，炸雞也可整桶換成烤雞。

▲必勝客大比薩下殺半價連假限定吃。

●必勝客

必勝客即日起至3月2日祭出「外帶單點大比薩半價」優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、義式迷迭香雞腿、海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福、松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞、泰式檸檬椒麻豬。

▲德州美墨炸雞連假推買炸雞堡送薯條活動。

●德州美墨炸雞

德州美墨炸雞全門市即日起至3月2日祭出「買1送1」優惠，期間只要來店打卡並Hashtag#我在美墨與中華隊一起前進東京，且消費「巨無霸起司肉肉堡（單點229元）」就送紐奧良小薯1份。

▲肯德基至3月3日前祭出最新4大優惠。

●肯德基

肯德基即日起至3月3日祭出4大優惠，包括「咔啦雞腿堡第2件3折」，2顆咔啦雞腿堡下殺124元；「6塊雞+中杯飲料2杯特價299元」，較原價打出6折優惠；「咔啦雞腿堡激省餐特價165元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥薯條1份+中杯可樂1杯+原味蛋撻2個；「百元有找餐特價99元」，內含美式煙燻咔啦脆雞堡1顆+ 原味蛋撻1個+小杯百事可樂1杯。

▲三商炸雞祭出炸雞桶買1送1優惠。

●三商炸雞

三商炸雞即日起至3月19日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡購買青花椒綜合桶就送炸雞歡樂桶，特價399元，青花椒綜合桶內含3塊青花椒胸排及3塊義式炸雞，炸雞歡樂桶則含有5塊炸雞，並開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

三商i美食卡會員則可享加碼優惠，至3月16日只要使用3點於APP領取三商炸雞兌換券，「青花椒綜合桶」特價209元、「炸雞歡樂桶」特價199元、「1+1桶」特價389元，兌換期限至3月21日。

▲麥當勞蛇年開春優惠券網羅5大系列優惠。

●麥當勞

麥當勞即日起至3月25日祭出2025年「蛇年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」及「雙人早餐159元起」共5大優惠，整張券狂省2995元。

其中，「加1元多1件」網羅大薯、4塊麥克雞塊、薯餅加1元就能多吃1件，還有提神美式咖啡、那堤、蜂蜜紅茶等飲品可爽喝買1送1；「超爽大餐101元起」則有麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊+小薯+小杯飲料，只要101元就能輕鬆吃到。

▲漢堡王春季優惠券一次看。※點圖放大

●漢堡王

漢堡王「春季優惠券」網羅6大系列共31種優惠組合，其中「買1送1」品項有4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料及大杯玉米湯，皆可享買1送1。

「1+1自由配$69」有蘋果派、6塊雞塊、勁濃起士薯、雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡開放任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料擇1，一共18種組合通通只要69元。

另外，還有5款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低69元起、9款單人滿足餐99元起以及6款雙人激省餐199元起，整張券累積可省2114元，以上優惠使用至3月31日止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市不適用。