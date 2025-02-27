漢堡王「無麵包小牛堡」限時1周回歸！豪疊4片火烤牛肉夾滿生菜

▲漢堡王無麵包小牛堡限時1周回歸。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」宣布超人氣「無麵包小牛堡」強勢回歸，使用370度火烤的100%純牛肉片夾進滿滿鮮蔬，捨棄麵包更能吃到原味牛肉香，一共推出2款選擇，3月4日起限時1周開賣。

漢堡王無麵包小牛堡系列有「4層無麵包小牛堡」、「雙層無麵包小牛堡」，皆使用100%純牛肉片代替漢堡包，搭配多種新鮮蔬菜，每一口都能吃到飽滿肉汁及新鮮生菜，以套餐方式販售包括「4層無麵包小牛堡+中飲特價139元」、「雙層無麵包小牛堡+中飲特價109元」，3月4日起至3月10日限定上市，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲肯德基推出「莎莎咔啦肉霸堡」。（圖／記者蕭筠攝）

另，肯德基風靡日韓、新加坡等地的超夯「雙層咔啦肉霸堡（Zinger Double Down）」也強勢登台，全新「莎莎咔啦肉霸堡」捨棄麵包，嚴選2塊厚實多汁的原塊咔啦雞腿排做為主角，重磅的雙倍肉量提供滿滿蛋白質，內層則夾入現炸薯餅，搭配新鮮萵苣、濃郁起司片，再佐以特製墨西哥莎莎醬增添清爽口感，單點售價159元、套餐售價214元起，3月4日起至4月7日限時35天於全門市販售。