連假首日「國道局部路段紫爆」　上午9處地雷易塞

▲國3北上木柵路段紫爆。（圖／高公局1968網站即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)是228連假首日，國道一早已出現車潮，其中國1南下中壢到楊梅、國3北上新店到木柵休息站、國3環東到南港南下路段等路段「紫爆」，時速僅10多公里。高公局研判，今天上午國道將有9大易塞路段。

今連假首日湧現出遊車潮，北部國道多處路段塞了，國1南下中壢到竹北一路塞車，其中國1南下中壢到楊梅路段一度紫爆，時速在10到20多公里上下。

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國3南下三鶯到龍潭也出現塞車，時速僅20到30多公里。國3北上往國5車潮也出現壅塞，新店一路塞到木柵，其中新店到木柵休息站路段紫爆，時速僅10多公里。國3環東到南港南下路段也出現紫爆，時速不到10公里。

高公局表示，今日0-5時國道免收費時段平均交通量為6.9百萬車公里，為平日年平均之1.7倍；預估今日交通量為117百萬車公里。今上午7時起南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向湖口-竹北、國3南向土城-樹林、鶯歌系統-大溪；國5南向南港系統至石碇，其餘路段交通狀況大致正常。

高公局指出，228連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今日上午有9處重點壅塞路段，包括國1高架南向機場系統-楊梅端；國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局呼籲，民眾可多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

今日國道疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

▼228連假首日國道疏運措施。（圖／高公局提供）



