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連假首日擠1.3倍車潮「國道防10地雷」　國5恐堵11小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲228連假首日，國道交通量將是平常1.3倍。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)是228連假首日，國道交通量預估為平日1.3倍，預料有大量出遊車潮，國道有10處易塞路段，其中國5凌晨5時可能就有南下車潮，下午4點後才能紓解，國5南下路段恐連塞11小時。

高公局表示，今天為和平紀念日連續假期首日，預判可能會有春季賞花出遊車潮，國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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高公局表示，228連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，國道有10大易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武至左營端等路段。

其中國5清晨5點後就有南下車潮，下午4時後才能紓解，行車時間為平常5倍；西部國道上午7時到8時後就會湧現南下車流，下午才能紓解。高公局建議南下趁下午再出發。

今天國道疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

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國道交通228連假易塞塞車高公局

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