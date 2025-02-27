關廟糖漏窯遺址！　陳亭妃拍板：兩個月內確認文資身份加速保存期程

▲立委陳亭妃推動遺址保護，結合教育資源，希望讓孩子認識家鄉歷史，共同珍惜這項文化資產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2021年，台南關廟埤仔頭因道路開闢及地主整地，意外發現清代「糖漏窯遺址」，這是全台首見的清代「瓦漏窯」，具有極高的歷史與文化價值，經過3年的考古挖掘，調查成果近日出爐，立委陳亭妃前往了解，並推動遺址保護，結合教育資源，希望讓孩子認識家鄉歷史，共同珍惜這項文化資產。

台南作為台灣最早開發的城市，擁有四百年歷史，文化遺產的保存責無旁貸。陳亭妃強調，未來將推動文化古蹟與觀光資源結合，促進地方文化休閒產業，讓台南成為歷史文化與科技並存的城市。

針對遺址保存進度，陳亭妃27日與文化部文資局副局長粘挀裕、文化局代理局長林韋旭進行現場會勘並召開討論會。各方達成共識：兩個月內確認關廟糖漏窯遺址的文資身份，隨之爭取經費並啟動保存計畫。

陳亭妃表示，經盧教授、徐老師等專業團隊調查，遺址完整窯體結構已浮現，文化價值不言而喻。目前首要任務是確認其文資身份，確保保存方向。會議中亭妃決議以期中報告作為判讀依據，加速審議進程，文化局將於兩個月內完成文資身份確認，隨即展開後續規劃，包括爭取經費、建立保護機制及展示教育應用。

「這是地方與中央攜手合作的典範，也是地方居民與學者共同努力的成果。」陳亭妃感謝地主提供土地調查，也感謝盧教授、徐老師及所有學者的付出，讓文化資產的價值得以展現。

她期許文化部文資局、文化局如期完成文資身份確認，讓保存工作真正邁出實質步伐，並承諾屆時將再次邀集相關單位現勘，規劃後續發展。

最後，陳亭妃強調：「文化資產保存不僅是歷史的延續，更是留給未來世代的寶貴資源。我們要務實推動，一步步讓文化資產得到最好的保護與發展。」