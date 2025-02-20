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行銷台南陳亭妃變大廚　《妃姐上菜》推廣在地食材

▲立委陳亭妃20日也透過YouTube頻道「妃常女力」，以輕鬆創新的方式推廣台南在地文化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃20日也透過YouTube頻道「妃常女力」，以輕鬆創新的方式推廣台南在地文化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃20日指出，台南有新民調陸續成為新聞素材，雖然資料顯示陳亭妃以48％支持度，遙遙領先對手謝龍介的32％，不論大家如何解讀這份民調，陳亭妃對於這份支持，只有感謝再感謝，27年來苦幹實幹的陳亭妃，未來仍然不改初衷走遍台南37個行政區，傾聽市民聲音，推動地方發展，讓台南更進步。

面對外界關注這次民調結果，陳亭妃分析：「2026的市長是否懂得台南37區、瞭解台南37區、是否能和台南有很多想法與故事連結才是市民最在意的事」。陳亭妃27年將所有精力放在服務，並且深根瞭解規劃如何讓台南成為第一，這也是她為什麼能夠與謝龍介在五度交手中屢戰屢勝，並且輾壓對手的關鍵。

陳亭妃也指出，賴清德總統在2014年台南市長連任中創下72.9％的台南歷史上最高得票率，充分展現跨黨派的高度支持，這也是我們共同要找回的目標，在國會紛亂、社會動盪、國際情勢詭譎的情形下，唯有團結，持續深耕地方，找回人民的感動，才能為2028賴清德總統的連任布局提供強力的支援。

▲立委陳亭妃20日也透過YouTube頻道「妃常女力」，以輕鬆創新的方式推廣台南在地文化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了專業問政形象，陳亭妃20日也透過YouTube頻道「妃常女力」，以輕鬆創新的方式推廣台南在地文化。她在新節目「妃姐上菜」裡，大秀廚藝，運用在地食材製作創意料理，讓美食成為連結地方文化的新橋樑。

「很多人看韓劇《魷魚遊戲》認識椪糖，但這其實是台南的古早味零食！」陳亭妃笑說，希望藉由這樣的節目，讓更多人發現台南的魅力，同時推廣 食農教育，讓飲食與文化結合，帶動地方發展。

節目中，她不改幽默本色：「在準備的時候，順便吃一下！」讓網友笑翻。從介紹擔仔麵、無刺虱目魚、到結合小番茄與香蕉的台南棺材板，她用創意翻轉傳統，讓台南料理更貼近年輕世代，也讓更多人透過不同角度認識這座城市。

陳亭妃強調，未來她會用活力、衝力，讓台南持續進步。她也不忘提醒支持者：「別忘了按讚、訂閱、分享，讓更多人看見台南的美好！」

陳亭妃 YouTube 頻道：https://youtube.com/@tingfei0719?si=CN8TWZQtTb_MV0pj

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