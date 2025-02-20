台南長中「跨139邁向百世」聖火　陳亭妃、曾之婕出席傳遞

▲全台創校最悠久的長榮中學，20日上午舉行「跨139邁向百世」的聖火傳遞活動，立委陳亭妃、議員曾之婕及15位東區里長也加入聖火傳遞。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台創校最悠久的長榮中學，20日上午舉行「跨139邁向百世」的聖火傳遞活動，身為校友的立委陳亭妃及市議員曾之婕，與校方一起傳遞聖火，為迎向140週年校慶「百世榮美」而跑出重要的里程碑。

長榮中學與台南府城密切的歷史紐帶，穿越過去和未來，綿延著學校創辦初期的足跡。此次聖火傳遞一共設置七個重要站點，每一站都蘊含著深厚的歷史意涵，見證了長榮中學與台南市發展的緊密聯繫，立委陳亭妃、議員曾之婕及15位東區里長也加入聖火傳遞，象徵學校與社區及府城將繼續攜手創造輝煌。

聖火的傳遞自長榮中學創校初期發源地的萬鍾社區點燃，由董事會代表執行董事劉立仁，帶領校長許德勝、校友會總會長蘇重仁、家長會總會長葉蘋淳、家長會副總會長葉敬淳及學校一級主管負責傳遞，行經台南神學院、公報社、巴克禮紀念教會、勝利國小、東區中西里、長榮中學舊大門及最終站到林森路大門。

長榮中學自1979年起，隨著都市計劃的實施，長榮中學校門由西側遷移至南側，並快速發展成為如今的校園格局。不僅是學校的象徵，也是長榮中學傳承與進步的見證，象徵著從過去到未來的延續。

校長許德勝表示，長榮中學創校139週年運動大會的聖火傳遞活動，不僅是一場紀念過去、展望未來的盛會，更是一段歷史與文化的傳承。猶如西元1895年10月20日的傍晚，巴克禮與宋忠堅牧師等21人，拿著和平的火把，唱著聖詩從東門城走到二層行溪與日軍交涉政權和平移轉，使府城居民在戰爭中安然度過。

許德勝說，如今長榮中學將這個平安的火把傳遞下去，讓「百世榮美」的故事在台南府城繼續傳頌。在此139周年運動會的聖火傳遞之際，緬懷過去展望未來，追隨先人的佳美蹤跡，一步一腳印努力向著前面的標竿直跑！