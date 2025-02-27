范雲轟不義遺址條例停擺　林宅血案遺址申請史蹟遭拒

▲ 「不義遺址條例停擺，連林宅血案遺址都無法被認定是不義遺址」記者會。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

在二二八事件78周年前夕，民進黨立委范雲、張雅琳與學者、民團召開記者會，揭露林宅血案遺址——義光教會，因缺乏專法無法獲得不義遺址認定，近期申請市定史蹟亦遭台北市政府駁回。范雲批評，國民黨持續阻擋《不義遺址保存條例》立法，導致歷史記憶難以獲得正式保存。

范雲指出，義光教會自成立以來，一直希望被正式認定為不義遺址，但由於專法遲遲未立，始終無法獲得法律保障。近期教會向台北市文化局申請成為市定史蹟，卻遭以「歷史定位尚難論定」、「應待專法通過後處理」等理由駁回，顯示現行法規無法有效處理威權統治遺留的歷史場域。

記者會中也上演行動劇，象徵國民黨藉由阻擋法案、刪減預算等方式妨礙轉型正義，而范雲等人則攜手高舉《不義遺址保存條例》，象徵推動立法是解決問題的關鍵。

張雅琳表示，過去《促轉條例》已規範不義遺址應由文化主管機關接手處理，但台北市政府卻以「專法未過」為由駁回申請，形同拖延戰術。她痛批國民黨一邊阻擋法案、一邊擋遺址申請，做法雙重標準，呼籲立法院應加速審議，確保歷史傷痛不被遺忘。

台大城鄉研究所副教授黃舒楣則表示，義光教會做為林宅血案的發生地，承載著台灣白色恐怖的記憶，對民主、人權教育具有重要意義。她強調，沒有歷史記憶做為基礎的正義，只會淪為口號，因此《不義遺址保存條例》的通過至關重要。

最後，范雲提出三點訴求：第一，國民黨應停止阻撓《不義遺址保存條例》立法；第二，條例通過前，中央應繼續調查並擴大不義遺址名單；第三，地方政府應主動指定或登錄遺址為文化資產，以防歷史場域遭破壞。她強調，唯有透過具體行動，才能確保台灣的民主不再重蹈覆轍。