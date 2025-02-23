陳亭妃掛點滴繼續衝　下午PO賴清德自拍合照喊「站一起捍未來」　

▲民進黨立委陳亭妃上午貼出吊點滴照片，下午則貼出跟賴清德自拍合照。（圖／陳亭妃臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委林岱樺近日涉入司法案件，被檢調帶回偵訊後，開始出現「今日林岱樺，明日陳亭妃」的耳語，暗示民進黨內「非賴系」都可能出問題；不過，總統府強力駁斥政治介入司法。對此，民進黨立委陳亭妃23日上午先是貼出自己掛點滴的照片，下午則貼出到總統官邸烤肉，跟總統賴清德的自拍照。

林岱樺被檢調帶回偵訊，她在媒體鏡頭前，高舉寫好的字條，高喊「政治介入司法，司法介入初選」；而政媒圈也開始出現「今日林岱樺，明日陳亭妃」的耳語，暗示民進黨內鬥嚴重，未來「非賴系」政治人物如果想更上層樓，都有出問題的可能。不過，總統府強力駁斥，強調賴清德任內絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選。

至於被點名的陳亭妃，她23日上午先是貼出自己掛點滴的照片表示，這次的感冒病毒可是超兇的，不只會讓人失聲，還會上吐下瀉，她這次通通「中獎」。

陳亭妃指出，在長榮中學校慶那天，她一開口，竟然一點聲音都沒有，嚇壞校長和大家，隔天又上吐下瀉，只好趕緊找醫生求救，打了點滴、吃了藥，渡過「妃妃生病驚魂記」，今早妃妃姐姐又繼續衝衝衝。

由於賴清德23日邀請黨籍立委到總統官邸烤肉，陳亭妃下午也貼出她跟賴清德的自拍合照，強調「衝」就是她的個性，今天從台南到官邸，與傾聽民意的賴清德總統站在一起、捍衛人民的未來。

▼民進黨立委陳亭妃上午貼出吊點滴照片，下午則貼出跟賴清德自拍合照。（圖／陳亭妃臉書）

