陸男「網戀」焦女士2個月未曾謀面　付出20萬和真心才發現女友是AI

▲大陸詐騙集團利用AI生成美女在網路騙取男生信任，藉此謀利（圖／翻攝新聞晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一個約10人組成的詐騙集團透過短影音平台不斷引流，藉由精心設計的「戀愛話術」和AI虛擬美女，誘騙被害人轉帳，被騙者超過千人，涉案金額高達200餘萬元（人民幣，下同）。上海的劉先生便是被詐騙的對象之一，不僅被「AI焦女士」騙走20萬元，還一度以為可以共結連理，沒想到到頭來卻只是一場空，憤而向警方報案。

《新聞晨報》報導，警方發現，該團伙利用AI生成的視頻（影片，下同）或網路素材拼貼進行「廣撒網式」行騙，短視頻平台已成為其引流的「重災區」。

被詐騙者劉先生表示，他在2024年6月左右藉由一則短影音結識了網友「焦女士」，並迅速發展為戀人關係。在交往過程中，「焦女士」以服裝店開業需要預訂花籃、家屬生病、進貨需要資金等理由，前後向劉先生索要近20萬元。

「交往」過程中，「焦女士」還向劉先生出示偽造的身份證、病歷和進貨單等資料，以博取信任。然而，劉先生始終未能與「焦女士」見上一面，這才發現自己被騙，遂向警方報案。

警方調查發現，嫌犯利用短影音平台發佈交友影片，誘使被害人添加微信，藉由AI生成各種「戀愛話術」，輔以「網美假照」與受詐者建立戀人關係，再用各種理由騙取錢財。

經過佈線追蹤，警方鎖定一個以楊某為首的詐騙集團，該集團分工明確，包括負責發佈交友影片的引流人員、與被害人聊天的業務員，以及偽造聊天內容和資料的「修圖」人員，他們透過「流水化」作業，大規模實施詐騙。

最終，該詐騙集團被警方破獲，在廣東、福建、山東等地同步收網，從詐騙集團成員租屋處起出作案用手機60餘支、手機SIM卡250餘張，以及一套話術「劇本」和近千名潛在被害人的通訊錄。