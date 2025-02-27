228三天連續假期明起跑　日月潭周邊路段交管措施看這裡

▲日月潭伊達邵碼頭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

228和平紀念日三天連續假期明天起跑，集集警分局指出，日月潭周邊部分路段於連假期間將會實施交通管制，相關措施如下：

一、禁止路邊停車時間、路段：(一)時間：114年2月28日至3月2日，每日9至17 時（視狀況提前或延後），(二)路段：台21線60K+500至64K+300（九龍路口至水社壩）間2線道之路段；二、開放路邊停車時間、路段：(一)時間：114年2月28日至3月2日，每日9至17 時（視狀況提前或延後），(二)路段：１、台21線64K+300往頭社方向（隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車），２、台21線60K+500（九龍口）至蠻荒咖啡4線道外側車道。

三、禁止車輛進入地區 （行人徒步區）時間、路段：(一)魚池鄉水社地區：１、時間：114年2月28日至3月2日，每日9至 17時（視狀況提前或延後），２、路段：名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家住家運載民生貨物車輛等除外）。

(二)魚池鄉伊達邵地區：１、時間：114年2月28日至3月2日，每日9至17時（視狀況提前或延後），２、路段：(１)義勇街、(２)水沙連街、(３)日月街（日月街、水秀街口）、(４)文化街（文化街、德化街口）、(５)德化街（德化街、文化街口）、(６)瑪蓋旦街（瑪蓋旦街與義勇街口至瑪蓋旦街與日月街口路段)；(三)上述路段區域實施交通管制 ，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入，請用路人配合上開管制措施以維交通順暢及行車安全。

集集分局長張基銘呼籲，前來日月潭周邊旅遊的遊客和用路人務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢及行車安全。