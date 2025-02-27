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阿里山櫻花季3／8起「12天假日交管」　搭客運門票75折

▲▼阿里山櫻花季。（圖／公路局提供）

▲阿里山櫻花季。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

阿里山花季3月10日起登場，持續至4月10日，公路局與林業署規劃自3月8日至4月10日期間周末及清明連假共12天，每天上午6時至11時進行交通管制，小客車需在台18線樂野服務區換乘接駁車，明起開放預約劃位；另搭客運入園，門票打75折，預估櫻花季1個月內將有15萬旅次到訪。

一年一度阿里山櫻花季將至，公路局副局長張舜清表示，櫻花季前2天自3月8日到4月10日期間例假日和清明連假，該12天將進行交通管制，首先是針對小客車部分，該12天的上午6時到11時，台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區將實施小型車通行，自行開車旅客要在樂野服務區換乘疏運專車入園，明天起可預約接駁轉乘服務，當天在停車場現場排隊，有員額管控，現場購票比較不方便，鼓勵開車民眾可提早劃位。

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疏運轉乘專車的車票明天零時起開放預約購票，民眾可於「森林好好玩」網站、「阿里山Easy Go」網站、「雄獅旅遊」網站、「KKday」網站、「Trip.com」網站、「易遊網」網站、「ibon」網站及全台統一便利商店(7-11)，依搭車日期、時段及停車空間，選擇適合班次預約購票劃位，再按預約時間搭乘疏運轉乘專車至阿里山國家森林遊樂區，接駁專車約每隔20到30分鐘開一班，坐滿就開車。

▲▼阿里山櫻花季。（圖／公路局提供）

▲▼阿里山櫻花季交通管制措施。（圖／公路局提供）

▲▼阿里山櫻花季。（圖／公路局提供）

▲▼阿里山櫻花季公共運輸。（圖／公路局提供）

▲▼阿里山櫻花季。（圖／公路局提供）

大車部分，則規劃7329高鐵嘉義站─阿里山、7322台鐵嘉義站─阿里山、1835台北轉運站─阿里山、及6739日月潭─阿里山等4條路線。張舜清表示，憑4條公路客運車票可享入園門票優惠，原價200元，優惠價150元。搭乘高鐵並搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。另遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時需於台18線29k先行購買門票，現場僅開放購票人員下車購票。

農業部林業及自然保育署嘉義分署秘書鄭鈞謄表示，因應花季，台18線89-95K除了已有小客車臨時停車區可停放，另設置10處免費接駁車站，阿里山國家森林遊樂區擁有31種櫻花，目前山櫻花已盛開約3成，唐實櫻預計2月底陸續綻放，最受矚目的染井吉野櫻3月中下旬將進入最佳觀賞期，並於祝山、沼平地區持續綻放至3月底，整體櫻花預估3月底到4月初將是花況開最滿時機，園區內還有木蘭、杜鵑和紫藤等也陸續開放。

▲▼阿里山櫻花季。（圖／公路局提供）

▲阿里山櫻花季。（圖／公路局提供）

鄭鈞謄指出，阿里山櫻花季期間人流沒有管制，平日預估會有4千到6千人次，假日約7千到8千人次，近來外國旅客也有陸續增加，占比約1成到2成，目前平假日旅客人次雖比疫情前少1千到2千人次，但是這樣的旅遊品質是最適合國人旅遊人數，整體阿里山櫻花季1個月內預估將有15萬旅次。

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阿里山櫻花季交通管制門票客運

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