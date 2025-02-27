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高鐵清明連假「加開197列車」　3／14起連3周末短期增班57列次　

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵清明連假加開197班次。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

清明將有4天連假，台灣高鐵宣布，清明假期疏運將加開197班次列車，3月4日凌晨起開放購票，高鐵也規劃在3尖峰時段針對行駛南港到台中區間車，配置8節自由座車廂；此外，為鼓勵提早分流掃墓，3月14日起連3個周末實施短期增班，加開57班次。

為疏運清明連假返鄉掃墓及出遊的旅客，台灣高鐵宣布，4月1日至4月7日清明疏運期間加開197班次列車，包括南下92班，北上105班，總計7天全線提供1287班次。3月4日凌晨零時起開放訂票。高鐵公司表示，疏運期間也提供14班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達，且配置2節自由座車廂，搭乘延後收班車次的旅客，要預先留意和安排往返車站交通接駁。

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高鐵公司表示，清明疏運期間，亦將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月2日15時到20時、4月3日7時到9時之南下方向；與4月6日12時到21時之北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站之區間列車，均配置8節自由座車廂，加強疏運。

另為因應3月中、下旬提前返鄉掃墓及因應各地各種大型活動辦理之旅運需求，台灣高鐵也規畫3月14日至3月30日連續三周實施周末短期增班，期間共增開57班次列車，同樣自3月4日凌晨零時起開放購票。

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