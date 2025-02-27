228連假台東警方加強交通疏導　確保行車順暢

▲228連續假期警方將加強交通疏導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

228和平紀念日連假為期三天，內政部警政署已通令各地警察機關加強整備，為確保道路順暢與行車安全，台東縣警察局啟動連假交通疏導措施，針對轄內觀光景點、熱門商店及台9線、台11線等易壅塞路段加強交通管理與執法。警方呼籲民眾配合相關交通管制，以降低事故發生風險。

台東縣警察局將加強管理初鹿牧場、伯朗大道、小野柳、多良火車站等易壅塞地點周邊道路，包括停車秩序與出入口管制，並協調相關單位增設替代道路指示牌，透過CMS資訊可變標誌發布即時疏導資訊。

警方預估2月28日為旅遊與返鄉高峰，3月2日為收假高峰，屆時將投入警力加強沿線交通引導。針對車流量較大的台9線394.8公里處，因車道由雙線縮減為單線，警方將進行車道輪放管制，協助車輛順利通行。此外，台9線北上車輛於金崙大橋將禁止左轉，金崙社區所有車輛在管制時段內（客運除外）不得從北端通行，需經阡仔崙橋南下至南端出口後再行北上或南下。

台東縣警察局交通隊隊長吳昇忠提醒，民眾連假期間出行前應確認車輛狀況，並了解各項交通疏導措施及即時路況，妥善規劃行程。他建議用路人多加利用「台東即時交通資訊網」，並收聽警廣FM94.3路況報導，掌握最新交通資訊，避開壅塞時段與路段，確保旅途順暢與安全。