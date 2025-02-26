228連續假期加強交通疏導　關山警分局確保行車安全

▲228連續假期交通疏導措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

228連續假期將屆，為因應大量民眾湧入花東縱谷，關山警察分局針對易壅塞路段及風景區，規劃詳盡的交通疏導計畫，以提供即時的交通管制訊息，維持台9線、台20線及縣197線的行車順暢，預防交通事故，提升服務效能。

關山警察分局分局長鍾國楨表示，已對轄內交通號誌進行全面清查，並對損壞的號誌立即通報維修，確保正常運作。重要路口的號誌運轉週期將依交通流量進行調整。為了防止因飲酒駕車引發的交通事故，警察分局要求加強重點路段的交通稽查，以嚴格執法取締違規行為，並針對砂石車出入頻繁的路段加強取締超載和超速行為。

此外，針對長途駕車的民眾，警察分局呼籲加強防範疲勞駕駛現象，並加強交通安全宣講與執法，以維護道路交通安全與秩序。為便於主幹道（台9線）發生壅塞時引導分流，已規劃替代道路，並配合交通號誌的秒數控管，即時疏導車流。

民眾在連假前應做好車輛的保養與檢查，避免旅途中發生故障，並鼓勵使用大眾交通工具。出發前應了解交通疏導措施及道路交通狀況，妥善規劃行程以避開交通尖峰。民眾可撥打0800-231-035的24小時客服專線，查詢南區養護工程分局轄區的交通狀況。

在駕駛期間，民眾應隨時留意路況報導，遵守交通規則，依標誌、標線及號誌指示行駛，切勿違規停車，並遵守路口執勤警員的指揮。關山警察分局提醒，南橫公路（台20線）東端僅在海端入口處設有加油站，前往山區的車輛需事先加滿油料，以免因油料用盡而困於山中。若遇到道路或突發狀況，請撥打110或當地分駐所電話，警察將儘速前往提供協助，保障民眾的生命財產安全。