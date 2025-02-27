業務費遭大砍96%　監察院：停止公職財產專刊出刊及上網公告

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰今（27日）宣布針對中央政府總預算案，移請立法院覆議。而監察院表示，因業務費遭刪96%，將停止114年廉政專刊出刊及上網公告，自3月1日起停止提供公職人員授權介接財產資料服務，114年就（到）職及定期財產申報之公職人員，需由申報人自行蒐集財產資料辦理申報。

監察院表示，114年度預算，依立法院審議結果，業務費遭刪96%，致陽光四法中，受矚目之公職人員財產申報資料編印廉政專刊業務，亦無預算辦理。爰114年應刊登公報並上網公告之公職人員財產申報資料，皆採現場查閱。

監察院指出，公職人員財產申報法第6條及同法施行細則第16條規定，監察院於收受申報二個月內，應將申報資料審核，彙整列冊，供人查閱。於完成審核後三個月內，應將總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣（市）長、直轄市議員、縣（市）議員等人員之申報資料，定期刊登政府公報並上網公告至其喪失原申報身分後一年。

監察院說明，本（114）年依上開規定應刊登公報並上網公告之公職人員，其定期財產、卸(離)職、就(到)職、新增信託財產申報、信託指示通知等113年、114年相關財產申報資料，皆採現場查閱。有查閱需求者，請依公職人員財產申報資料審核及查閱辦法規定，向監察院預約並填寫書面申請表，依通知時間攜帶身分證到現場查閱。

最後，監察院強調，另因公職人員財產申報查核平台系統之維運經費預算遭刪，原提供之授權介接財產資料服務，在優先支應維持法定業務之考量下，除申報基準日為114年2月1日之授權介接財產資料，仍提供就(到)職之公職人員下載外，自同年3月1日起停止提供授權介接財產資料服務，114年應向監察院及法務部辦理就（到）職及定期財產申報之公職人員，需由申報人自行蒐集財產資料辦理申報。