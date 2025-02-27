賴清德指示全力經營台東拚變綠地　莊瑞雄：輔選陳瑩競選縣長

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

去年綠營分裂下丟掉台東立委席次，總統兼任民進黨主席賴清德指派已經認養屏東的立委莊瑞雄服務台東，而賴清德也在26日中常會指出，接下來2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，也希望能將立委席次贏回來，因此要請莊瑞雄集中資源，全力經營台東，引來外界關注莊瑞雄是否參選台東縣長。對此，莊瑞雄27日強調，他會全力輔選同黨立委陳瑩競選縣長。

莊瑞雄表示，他每週除了在屏東三個服務處服務外，還增加了每週兩天親自到台東的行程。過去八個月來，每個週末，從台北出發，經高鐵、汽車、台鐵、飛機環島一周，雖然行程辛苦，但讓台東縣市的綠營支持者不再感到焦慮。

莊瑞雄指出，這段期間他協助台東鄉親解決了多項問題，包括國產署人手不足、觀光補助、在地培育醫護人員以及風災後重建等問題。他表示，從一開始看到支持者憂愁的面容，到現在他們臉上露出笑容，讓他感受到台東支持者的熱情回來了。

面對賴清德再次指示全力經營台東縣，莊瑞雄說，未來他將把重心移往台東，整合資源，全力輔選陳瑩競選縣長，目標讓台東變成綠地。莊瑞雄也感念故鄉屏東鄉親對他的支持與栽培，表示屏東的服務處將繼續維持律師的服務，呼籲屏東鄉親理解他在經營台東的辛苦，並支持賴清德的布局，希望能有更多時間來團結台東，讓台東在2026年變成綠地。