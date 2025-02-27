急診鬧醫荒　卓榮泰指示衛福部：周延規劃心理維護、津貼補助

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

醫院急診雍塞狀況嚴重，讓基層醫師大喊吃不消，恐因此引發離職潮。對此，行政院長卓榮泰今（27日）在院會中指示衛福部，要周延規劃醫護人員的心理維護、津貼計算等；至於人力補充的部分，卓說，目前已跟考試院就未來考用合一的平台做初步討論，希望各部會都可以加入，盼藉此尋得足夠人力進行護理人員工作。

針對國人在春節過後因健康因素有急診需求，但因統合各醫療資源導致使用需求不變，卓榮泰今在院會除表達關切外也特別指示，請衛福部能嚴格執行後續所有的改善措施。

此外，卓榮泰在會中也表達對醫護人員的感謝，感謝所有醫護人員尤其是在第一線的急診人員，大家都非常辛苦勞累，請院方注意醫護同仁的工作環境、工作情緒，做出妥善的照顧以及心理協助。

而針對醫護人員的心理維護、津貼計算，卓榮泰也指示衛福部能周延規劃，要讓工作的尊嚴以及延續性能得到普遍性的滿足。

針對衛福部所提的改善措施，卓榮泰說，除了在已改善的院方裡能繼續施行外，也希望能藉此經驗擴大適用到其他醫院，藉以改善、調控或是分流的制度。

最後，關於醫護人員增加的部分，卓榮泰表示，在中長期計劃中，目前已跟考試院就未來考用合一的平台做初步討論，希望各部會都可以加入，特別是衛福部，讓人才可以經過考用合一的平台挑選，可以有足夠人力進行護理人員工作。卓進一步表示，短期部分要請衛福部跟地方的衛生單位共同協助國人，面對國人的需求。