總預算案覆議若不成　卓榮泰：部分政策只能跟地方政府共同負擔

▲行政院院會後記者會，行政院長卓榮泰將針對總預算案、財劃法提出覆議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對114年度中央政府總預算，行政院今決議提出覆議案，將依法陳請總統賴清德核可後，移請立法院覆議。行政院長卓榮泰指出，這樣幅度的刪減或凍結，已經實質造成部會在執行業務實質上的困難窒礙難行。他說，若覆議案無法成立，行政院會尋求解凍程序，儘速解凍相關預算；若解凍有困難、流用也禁止，最後部分政策只能跟地方政府共同負擔。

卓榮泰舉例，數位發展部在院會中提到，預算案刪凍已影響偏鄉地區國人收看無線衛星電視的權利，目前粗估只能使用半年左右，未來則要與地方政府共同負擔。卓認為，現在要努力的是要讓覆議案能成立，讓預算能合理恢復，這才是正道。

卓榮泰說，如果萬萬不幸，覆議案無法成立，行政院會尋求解凍的程序，儘速解凍相關預算，讓各部會能順利使用、也推動業務，或是能不能做部會內部流用程序。如果連這都不行且覆議也不成立，解凍也有困難、流用也禁止，最後只有跟地方政府共同負擔，才不會影響到偏鄉地區收看無線電視的權利。

「針對這項中央政府總預算案的覆議程序，我們也是經過充分的討論跟審慎研議，尋求多方意見，其中確實有許多窒礙難行之處。」卓榮泰簡略提出三項說明，第一，歲出刪減總項有爭議，進而要求行政院自行調整刪減數竟然高達636億，有違權力分立原則，也與預算法第49條規定不符。

第二，預算刪減幅度及金額都創歷史新高，特別是針對特定幾關特定項目大幅度刪減，已經影響法定機關正常運作及履行其法定職務。第三，預算凍結的金額較前3年來看，平均增加9倍，多項凍結、解凍的程序都難以達成，將造成機關礙於時效無法順利運作或延續等。

卓榮泰說，他在院會中也再度強調，今天簡報中所列舉的刪減數，都是立法院的宣讀數，因為本次立法院送來的中央政府總預算，最終條文沒有加總歲出的數字，「只有宣讀三項數字，沒有最終歲出加總數字，這是違背過去常理，從來沒有這樣過」。

卓榮泰提到，依各層面的解讀，對於刪減數凍結數都還有爭議，最終數字都還未定，所以基於這樣則，沒有辦法收到一份與過去一樣，依法送來的預算案，讓行政院在執行上非常困難。

卓榮泰說，為了未來政務可以順利通動，連同財劃法今提出2項覆議案，最終目的是希望立法院，能重新審議財政收支劃分法以及114年中央政府總預算的內容，讓未來行政院可以有所遵循。

卓榮泰喊話，今天程序上完成覆議程序，希望立法院能排定處理覆議案的時程，希望讓行政院有機會到立法院公開充分做必要的說明，爭取立委先進的支持，同時更進一步讓國人同胞知道行政院為何要提出覆議案。