財劃法、總預算案窒礙難行　卓榮泰宣布提起覆議、盼到立法院說明

▲行政院長卓榮泰宣布，將針對立法院提出覆議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院在去年底陸續通過「財政收支劃分法」部分條文修正案、「114年度中央政府總預算案」，考量到執行面窒礙難行，行政院長卓榮泰今（27日）主持院會時，經討論後決議通過，陳請總統賴清德核可後移請立法院覆議。

卓榮泰表示，行政院經過審慎深思熟慮，研讀法案預算內容，探尋多位學者專家意見，針對財政收支劃分法、114年度中央政府總預算，在院會經過決議後，要陳請總統核可，移請立法院覆議。

卓榮泰說明，為什麼要提出覆議程序？他在院會中說明，有四個條件，立法院通過的預算案或法律案，如果不是破壞國家憲政體制以及五院院際權力分立；如果不是侵犯人民基本權利、影響民主法治運作；如果不是弱化國家財政健全，也造成預算調適困難；如果不是經過實質充分討論，違背立法程序正義。因為這些原因而造成五院體制的失序，也造成國家施政的困難，確實讓行政院有窒礙難行之事實，行政院不會輕易提出覆議。

卓榮泰表示，在這樣原則底下，針對今天討論的兩項，認為應該經由憲法合法合憲程序，提請覆議，尋求憲法的救濟。

卓榮泰說，今天程序上完成覆議程序，希望立法院能排定處理覆議案的時程，讓行政院有機會到立法院公開充分做必要的說明，爭取立委先進的支持，同時更近一步讓國人同胞知道行政院為何要提出覆議案。