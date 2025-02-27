凌濤再爆林靜儀2張跑攤飲酒照　「醉了就聽不到急診哀號？」

▲凌濤再爆林靜儀跑攤飲酒照。（圖／凌濤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

醫學中心急診壅塞狀況嚴重，衛生福利部次長林靜儀近日失言卻爆輿論爭議。繼昨爆料林靜儀與政務委員陳時中在急診壅塞問題嚴重當下，出席製藥公會春酒還上台歡唱，林回應，「出席醫事團體活動是工作 。」桃園市議員凌濤今（27日）再指，又接獲基層醫護爆料照片，林靜儀、陳時中根本都是在春酒現場大聲唱歌、逐桌敬酒，難道紅酒也是工作所需？

針對凌濤昨上午收到爆料照片，抨擊在醫護水深火熱的同時，林靜儀等官僚卻在吃喝玩樂，林靜儀回應，出席醫事團體活動是工作，這是任何一個參與公眾事務的人都清楚的事，上週受邀出席醫藥產業團體活動，致詞感謝本土藥廠在藥品供應韌性上給予的協助與配合，並且宣示支持本土藥品研發、強化政策及健保給付，「請政治人物不要拿四大藥品公會理事長共同舉辦的活動來做政治操作。」

凌濤今日再指出，又接獲基層醫護爆料照片，林靜儀、陳時中根本都是在春酒現場大聲唱歌、大口喝酒。

凌濤強調，參加四大公會春酒本無不妥，平日唱歌、喝酒也屬個人自由。然而，當急診病房爆滿、基層醫護疲於奔命之際，林靜儀卻公然嗆聲急診醫生，甚至導致其離職，隨後在春酒場合與民進黨立委鍾佳濱載歌載舞，還與陳時中舉杯暢飲。這種高官前倨後恭的傲慢態度，才是導致基層醫護群情激憤、全面炸鍋的關鍵原因。

凌濤說，行政院長卓榮泰昨多次為林靜儀緩頰，聲稱林靜儀已經反省。然而，林靜儀卻在臉書反擊，稱「春酒唱歌是工作所需」、「這樣操作很沒意思」，甚至牽扯四大公會，這類政治操作手法極為惡劣才是沒意思。事實上，整起事件與公會無關，問題根源在於林靜儀的嚴重失言與失職。

凌濤表示，更令人震驚的是，他們接獲爆料指出，林靜儀不僅在春酒狂歡高歌，還逐桌敬酒，舉杯與陳時中乾杯，笑容滿面、樂在其中，按照林靜儀的邏輯，難道紅酒也是工作所需，喝醉了官僚就聽不到急診的哀嚎？如今卻試圖避重就輕、粉飾太平。如此失格行為，顯示林靜儀已不適任，卓榮泰若繼續包庇不撤換，無異於與全台醫護對立。