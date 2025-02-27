財劃法提覆議　卓榮泰列4理由喊話願與地方政府討論合理可行修法

▲行政院院會後記者會，卓榮泰宣布將對財劃法、總預算案提出覆議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（27日）院會通過《財政收支劃分法》條文修正案的覆議案，除了提出4大理由外，卓表示，「行政院一直有方案、也有準備，要積極跟地方政府進行充分討論」；他喊話，行政院願意跟地方的首長一起，啟動新一波針對中央與地方財政劃分法的實質討論座談跟會議，期待能經由這樣的程序，討論出一部合理可行、可長可久的財政收支劃分法。

針對財畫法提起覆議一事，卓榮泰說，在做決議之前，特別針對今天在場六都副市長列席代表說明，「行政院一直有方案、也有準備，要積極跟地方政府就中央與地方財政的合理劃分進行充分討論」，這項討論已經在上會期進行，只是最後在最後朝野協商苦無機會，就討論的階段性內容跟大家達成階段性部分提出方案，但這工作會繼續進行。

卓榮泰強調，這個討論，就是不希望中央與地方的財政未來在運作上，會出現今天院會簡報中所有關於新的修法內容中，對於預算調適上的困難，不希望發生。

卓榮泰說，他在會中也呼籲，行政院願意跟地方的首長一起，啟動新一波針對中央與地方財政劃分法的實質討論座談跟會議，期待能經由這樣的程序，討論出一部合理可行、可長可久的財政收支劃分法。

接著卓榮泰說明，針對財劃法部分條文的修正草案部分條文修正案，今天在院會通過，表達意見是經過審慎研議，財劃法第8條、第16條之1、第30條，對於中央政府有以下4項窒礙難行之處。

第一，調整各級政府稅收的劃分，大幅削減中央可運用的財源，直接改變中央與地方的財政結構，卻未檢討中央與地方事權的分配，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。第二，修正統籌分配稅款的分配方式，近一步擴大城鄉差距，背離才畫法立法本旨，而且修正內容有所矛盾更欠缺具體明確。

第三，本次修正已大幅增加地方自治財源，又規定中央政府不得減少給與地方政府一班性補助款補助跟金額，這是非常不合理的現象。第四，本次修正為考量施行應有之準備作業期間，不利各級政府預算秩序維護及執行。

卓榮泰說，因為上述的理由，因此再度依照憲法增修條文第3條第2項第2款規定，會陳請總統核可疑請立法院覆議。

卓榮泰表示，他在會後也再走到六都代表副市長的席位上，表示今天提出的這項，就是希望未來能跟包括六都在內的所有地方政府能合理討論的開始，絕對要讓現有、已經在討論中的方案，經過跟地方深層討論後，讓雙方都能接受到未來有新的財政收支劃分法的合理空間。