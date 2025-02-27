美國民企第2次發射月球著陸器　攜帶「跳躍式無人機」3／6登陸月球

▲美國民間企業直覺機器26日發射第二輛月球著陸器，預計3月6日左右在月球穆頓山（Mons Mouton）著陸。（示意圖／路透）

文／中央社

美國直覺機器公司去年創造歷史，成為第1家將著陸器送上月球的民間公司，但這次勝利卻因著陸時傾倒而失色。直覺機器公司正準備第2次嘗試，決心實現完美著陸。

根據官方太空飛行公告，直覺機器公司（Intuitive Machines）旗下6角形月球著陸器「雅典娜號」（Athena）將利用26日晚上7時2分開啟的發射窗口，從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射升空。

如果一切順利，它將於3月6日左右在穆頓山（Mons Mouton）著陸，這個地點比之前的任何目標地點都更靠近月球南極點。

雅典娜號攜帶科學儀器，包括用來搜索地表下冰層的鑽頭，和一架以著名電腦科學家哈伯（Grace Hopper）的名字葛瑞斯（Grace）命名的獨特跳躍式無人機。它用來穿越月球崎嶇的斜坡、巨石和隕石坑，這是支持未來載人任務的重要能力。

另外，還有一輛小型月球車，它將在著陸器、月球車和跳躍式無人機之間傳遞命令、照片和影像，來測試諾基亞貝爾實驗室（Nokia Bell Labs）提供的月球蜂巢式通訊網絡。

美國國家航空暨太空總署（NASA）主管探索任務的副助理署長克恩斯（Joel Kearns）說：「這是一項非常複雜的任務，由政府和美國工業界之間的合作促成。」

總部位於休士頓的直覺機器公司所打造的著陸器「奧德修斯號」（Odysseus）去年2月22日從月球軌道降落，在月球南極點附近著陸。這是美國逾半世紀以來首次登月任務，也是歷來首艘民間太空飛行器登月。

然而，奧德修斯號的6條登陸腿中，有1足在最後下降期間被卡住，使得著陸器翻倒在月球表面，側躺在一塊岩石上。