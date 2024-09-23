「璀燦星際」巨大月球太夢幻　鐵花燈之祭加碼延展至10／13

▲鐵花燈之祭加碼延展至10月13日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府所推出2024年鐵花燈之祭第二季主題燈飾「璀燦星際」，自7月6日正式亮燈以來，吸引大批遊客前來觀賞，尤其是療癒感十足的忘憂太空人及6米高的巨型月球，成為市區最受矚目的打卡景點，不僅在FB、IG等社群媒體上掀起「月球剪影」拍照風潮，也為鐵花新聚落帶來破百萬人潮。「璀燦星際」原定展演至9月30日結束，在縣民朋友們不斷敲碗下，縣府決定將展期延長至10月13日。

台東縣政府表示，繼2024鐵花燈之祭第一季「繁花盛宴」突破百萬人次到訪後，第二季「璀燦星際」展出至今也已經累計108萬觀賞人次，尤其是【太空忘憂】超Q太空人遙望著巨大月球【月之魅影】，以及復刻八大行星圍繞著太陽的【行星圓舞曲】，都吸引民眾排隊拍照或上網打卡，主辦單位也收到民眾反應，認為燈祭活動在雙十國慶假期前熄燈實在可惜。台東市黃姓市民表示，鐵花新聚落市集及鐵花燈之祭活動是台東市區入夜後的最棒遊憩點，尤其是充滿魅力的星際燈飾、巨型月球、太空人、星座投影走廊，拍照效果都非常好，外縣市朋友來台東遊賞後都稱讚不已，建議能夠延長到雙十國慶假期，有機會再介紹更多朋友參觀。

為回應民眾熱烈期待，台東縣政府特別將活動結束日期由原本的9月30日延長至10月13日(星期日)，歡迎民眾把握最後機會賞燈，除了「璀璨星際」加碼延長展出之外，縣府也預告鐵花燈之祭第三季預計在10月25日接力登場，持續力推專屬台東鐵花新聚落的燈光饗宴，縣政府邀請大家拭目以待全新主題，絕對值得親身體驗感受，相關活動最新公告及資訊，請持續關注FB「台東就醬玩」粉絲專頁(https://www.facebook.com/taitung.tourism/) 及IG官方帳號 (https://www.instagram.com/taitung_taiwan/) 。