換一種方式看月亮！　陸愛因斯坦探針傳回「月亮X射線圖」

▲透過X射線成像的月亮照片。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

民眾在中秋節可以賞到滿月的美景，尤其是今（2024）年還碰上「超級滿月」，更加令人期待。17日上午，大陸「愛因斯坦探針（EP）太空X射線天文台」今（17）日傳回月亮的X射線照片，讓一般民眾可以透過X光射線波段，看到不一樣的月亮。

《央視》報導，這些圖像是由EP衛星上的「風行天」X射線望遠鏡（FXT）獲得的，這也是中國科學家首次用自己研發的空間（太空，下同）望遠鏡，觀測得到完整月亮的X光圖像。

「風行天」X射線望遠鏡主任設計師陳勇表示，太陽發出的X射線能激發的月面元素產生X射線螢光輻射，由於不同元素的X射線特徵能量不同，藉由研究月面不同能量的X射線圖像，可揭示多種元素在月面的分佈。

陳勇提到，這些X射線輻射無法穿透地球大氣層，因此，科學家通常使用專門的X射線衛星，在大氣層外進行觀測。

由於今年中秋節時，月亮處在地月軌道的近地點附近，因此，「超級月亮」出現時，也是天文觀測的好時機，再加上太陽耀斑發生時，太陽的X射線流量會急劇增高，能譜變硬，月面的X射線輻射也會隨之增強，更加適合觀測。

此前，只有德國ROSAT和美國Chandra兩顆衛星，對月面成功進行成像觀測。陳勇指出，「風行天」在中秋節對滿月進行X射線觀測且成功傳回清晰的月面X射線照片，相較於其餘在軌運行的X射線衛星，「風行天」擁有較好的X射線能量分辨和較高的有效面積，可以揭示氧、鐵、鎂、鋁和矽（硅）等元素在月表的分佈。

公開資訊顯示，EP衛星是大陸中科院空間科學（二期）戰略性先導科技專項立項並實施的空間科學衛星系列重大任務之一，由大陸主導，歐洲航太局、德國馬普地外物理研究所及法國航太局以國際合作形式參與衛星研製。其中，「風行天」是EP衛星配置的兩個科學載荷之一，由大陸中科院高能物理研究所牽頭研發。