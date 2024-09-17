嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

▲大陸嫦娥六號月背土壤首篇研究論文公開。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸嫦娥六號採集「月背土壤」返回後，由大陸中科院國家天文台李春來、中國探月與航天工程中心胡浩及北京控制工程研究所楊孟飛領導的聯合研究團隊今（17）日在《國家科學評論》（National Science Review, NSR）上公開首篇研究論文，內容闡述返回樣品的物理、礦物和地球化學特徵。

《央視》報導，論文中指出，嫦娥六號返回樣品具有較低密度，表明其結構較為鬆散，孔隙率較高。顆粒分析顯示，月壤的粒徑呈現雙峰式分布，暗示樣品可能經歷了不同物源的混合作用。與嫦娥五號樣品相比，此次樣品中斜長石含量明顯增加，而橄欖石含量顯著減少，表明該區域的月壤明顯受到了非玄武質物質的影響。

據了解，嫦娥六號採集的岩屑碎片主要由玄武岩、角礫岩、粘結岩、淺色岩石和玻璃質物質組成。礦物學分析顯示，嫦娥六號月壤樣品的主要物相組成為斜長石（32.6%）、輝石（33.3%）和玻璃（29.4%），其中，玻璃含量接近阿波羅樣品的下限。此外，樣品中還檢測到少量的斜方輝石，暗示了非玄武質物質的存在。

此前，人類探月足跡中，從月球表面帶回380餘公斤樣品，均來自月球正面。嫦娥六號任務首次完成人類從月球背面採樣的任務，帶回1935.3克珍貴樣品，採樣著陸點位於月球背面南極-艾特肯（South Pole-Aitken，SPA）盆地，位於SPA盆地內部阿波羅撞擊坑邊緣，該區域月殼極薄，有望揭露月球背面早期撞擊盆地的原始物質。

研究結果顯示，嫦娥六號樣品不僅包括記錄火山活動歷史的玄武岩，還混合來自其他區域的非玄武質物質。這些樣品為人類研究月球早期的撞擊歷史、月球背面火山活動以及月球內部物質組成提供重要的第一手資料及填補月背研究的歷史空白。