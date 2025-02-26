《聯合報》前編譯不實報導「抹黑洪秀柱通敵」　反告求償860萬吞敗

▲國民黨前主席洪秀柱被《聯合報》李姓女編譯指稱通敵，還被指控誣告並求償，最後獲不起訴、判決免賠。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

原任《聯合報》國際新聞編譯的李姓女子，2022年寫網路新聞指稱洪秀柱向中國國家主席習近平誇口「已買通島內大批軍政高層」、「習對此也深信不疑」等語，洪怒告李散播假消息誣賴她通敵、涉犯加重誹謗罪嫌，後聽從法官建議撤告，李反告洪施壓報社害她被開除、向洪求償860萬元，台北地院今（26日）判李全部敗訴，可上訴。

李女任職編譯期間，負責翻譯外電新聞供稿，她在2022年8月22日下午3點多，以《消息人士：李上習不下已成定局，兩岸更可能開戰》為題，於《聯合新聞網》具名發布即時新聞，指稱「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲」。

▲《聯合報》前編譯李女寫新聞指稱洪秀柱通敵，還告洪破壞她名譽並施壓報社開除她，向洪求償860萬元。（圖／記者黃哲民攝）

李女在報導中還指稱「習對此也深信不疑」等語，見報後引爆軒然大波，《聯合報》發現這篇報導欠缺查證且真實性大有問題，雖緊急下架新聞並道歉，但內容已被其他媒體轉載，李女同年9月2日被《聯合報》解僱。

洪秀柱認為無端遭影射通敵，PO文批李女的報導「空穴來風、荒謬至極、悖離事實、無中生有的惡意指控」，並於控告李女涉犯加重誹謗罪嫌時，受訪強調「清白不容抹黑，人格不容踐踏」、「務必杜絕國內惡質媒體與不負責任、打擊異己的假新聞文化」等語。

但李女被起訴後，洪秀柱出庭「因法官誠摯勸諭、用心良苦」，她雖不滿意，「但勉強接受不與記者計較」，遞狀同意撤告、不再浪費司法資源，李女獲公訴不受理，反控洪「明知自己已經投共多年」、卻涉嫌對她誣告。

洪秀柱經檢方不起訴確定，李女再提起本件求償案，主張洪明知她寫的本案報導內容屬實，卻PO文與受訪破壞她名譽，且藉此施壓報社開除她，害她喪失優渥薪資與退休金，要洪賠償860萬元。

至於報導的消息來源，李女聲稱是對岸「匿名」消息人士寫電子郵件提供，已經刪除，她不能透露對方身分，也沒做其他查證，因她覺得洪秀柱「平常給人的印象，就是在收買台灣的軍政高層」，所以她相信消息來源。

法官查明李女被開除原因，是拒絕向上司交代消息來源與報導依據、因而違反工作紀律，無證據顯示洪秀柱施壓，且洪撤回對她的加重誹謗告訴，李女在該案已當庭表示知道洪不想浪費司法資源，卻在本案主張洪撤告等於默認她的報導無誤。

法官也認定洪秀柱PO文與受訪內容，目的是捍衛自身名譽、而非破壞李女名譽，李女本案主張都無從採納，據此判李女全部敗訴，可上訴。李女另告《聯合報》求償名譽權損失、薪資與退休金共3600萬元，一審同樣判李女敗訴。