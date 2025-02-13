　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／國中男師故意霸凌女學生！就是要她發病暴走　慘被開除還判賠

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲14歲國中女學生被男老師認為故意唱反調，遭男老師霸凌刺激加重身心症狀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名國中男老師私訊同事，揚言要刺激1位患有身心症狀的14歲女學生發病暴走，被女學生翻拍對話紀錄告狀，男老師被校方以不適任為由開除，怒告女學生求償、僅獲賠1660元確定，女學生和父母反告男老師故意製造精神壓力、求償共100萬元，台北地院判男老師須賠5萬元，可上訴。

本案男老師於事發時，已有10餘年任教社會科資歷，在本案國中兼課7年多，他和本案女學生恩怨起因於14歲女學生上課常發問提出不同看法，男老師覺得女學生刻意唱反調，師生倆從鬥嘴逐漸演變成男老師仗勢施壓、進而對女學生言語霸凌。

女學生2022年11月間向導師借用筆電，意外發現男老師私訊導師，揚言要在IG發布1則會讓她暴走的限時動態，而且封鎖她不讓她直接看，由其他學生把內容轉告她，男老師在私訊中聲稱女學生患有身心症狀，「她最大問題就是易失控」，只要她失控，校方若放縱，就「後果自負」。

▲難過,傷心,家暴,霸凌,憂鬱（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲14歲國中女學生被男老師認為故意唱反調，遭男老師霸凌刺激加重身心症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

男老師並在私訊中抱怨女學生竟敢直接戳他肚子，他告誡女學生這種舉動是性騷擾，女學生竟回嘴因為老師把她當成「空氣」不理會，男老師怒稱「難道路人不理我、我也可以碰別人身體嗎」，所以要「放長線釣大魚」對付女學生。

女學生用手機翻拍對話紀錄為證、向校長告狀。校方先前已多次勸導男老師不得帶頭霸凌學生，接獲女學生附照片投訴後，認為男老師企圖故意刺激學生失控暴走舉動，已不適任教職，2023年4月終止雙方勞動契約、請男老師捲鋪蓋走人。

男老師自認私訊內容僅為同事間的抱怨，女學生偷拍行為被移送少年法庭處理，經法官認定涉犯妨害秘密罪嫌、裁定訓誡，代表女學生才違法，卻害他遭校方開除，因此告女學生與家長連帶求償精神慰撫1萬5000元。

該案法官認為女學生雖不該侵犯他人隱私權，但基於自保目的而偷拍、僅傳送給校長未大肆散布，判女學生與家長連帶賠償男老師1660元確定，但男老師須自負約900元訴訟費，外加律師費。

女學生和家長提起本案反擊，主張校方鼓勵學生獨立思考並容納多元價值，男老師明知女學生有情緒控制障礙等身心症狀，卻因課堂上的不愉快而霸凌施壓，使女學生症狀加重，本案私訊內容曝光後，更讓女學生恐懼不安、頻繁就診20多次，仍有失眠、憂鬱等情形。

女學生和家長強調為人師表，應引導學生從錯誤中學習，豈可「以牙還牙、以眼還眼」，甚至提告報復，因此向男老師求償共100萬元。法官審理認為女學生的家長求償無理由，判男老師僅須賠償女學生5萬元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應
快訊／違法施工釀新光三越氣爆　董事長吳東昇趕赴館內待3小時
獨／碎屍魔弟判囚17年遭通緝！藏身處僅離兇宅700m　落網後
快訊／新光三越氣爆釀重大傷亡　「涉違3法」中市府擬罰120萬
碎屍魔挖出肚臍動機曝！一手法對死者下降頭　還剔光頭為自己解運
快訊／李東洺挨轟！中華1局0比2樂天巨人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男子三越上廁所突遇爆炸　馬桶全炸開遭屎擊！網喊「屎裡逃生」

新買機車就被偷！改漆藍色又換車牌　逃逸移工瞎扯：代步用

快訊／違法施工釀新光三越氣爆　董事長吳東昇趕赴館內待3小時

獨／碎屍魔弟判囚17年遭通緝！藏身處僅離兇宅700m　落網後這樣說

快訊／新光三越氣爆釀重大傷亡　「涉違3法」中市府擬罰120萬

碎屍魔狠殺3女！打撈7天屍骨、頭顱未獲　高大成曝可能原因

獨／國中男師故意霸凌女學生！就是要她發病暴走　慘被開除還判賠

新光三越氣爆4死26傷太驚悚　NHK、英國衛報、CNN都報導關切

快訊／15歲女學生站3樓窗台　阿公苦勸2小時…無體力墜落氣墊

陳怡君100萬交保仍有變數！今晚9點前沒辦保　將與饅頭主任同收押

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

川普大砍聯邦政府預算　馬斯克：不削減開支美國會破產

男子三越上廁所突遇爆炸　馬桶全炸開遭屎擊！網喊「屎裡逃生」

新買機車就被偷！改漆藍色又換車牌　逃逸移工瞎扯：代步用

快訊／違法施工釀新光三越氣爆　董事長吳東昇趕赴館內待3小時

獨／碎屍魔弟判囚17年遭通緝！藏身處僅離兇宅700m　落網後這樣說

快訊／新光三越氣爆釀重大傷亡　「涉違3法」中市府擬罰120萬

碎屍魔狠殺3女！打撈7天屍骨、頭顱未獲　高大成曝可能原因

獨／國中男師故意霸凌女學生！就是要她發病暴走　慘被開除還判賠

新光三越氣爆4死26傷太驚悚　NHK、英國衛報、CNN都報導關切

快訊／15歲女學生站3樓窗台　阿公苦勸2小時…無體力墜落氣墊

陳怡君100萬交保仍有變數！今晚9點前沒辦保　將與饅頭主任同收押

新北新樹地下道交通再升級　自行車專用道2／15起開放通行

高峰期別輕忽！營養師教你「抗流感飲食」提升免疫力

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

男子三越上廁所突遇爆炸　馬桶全炸開遭屎擊！網喊「屎裡逃生」

台北車站「周圍機車停車格」漲價！3／3改計時收費

KIA「3款電動車」預告2／27歐洲展演！最便宜折新台幣68萬

彰化3蛋雞場9萬隻染禽流感　再爆鵪鶉感染撲殺6萬4300隻

威肯的最後一張專輯？鬆口「想卸下身分」　親自曝引退原因

新買機車就被偷！改漆藍色又換車牌　逃逸移工瞎扯：代步用

上半年房市買氣剩3成　帥過頭：低薪時代逼出投資客　

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

社會熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

逛街突氣爆！富家女拋10萬名牌衝下樓

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

即／新光三越氣爆釀30死傷　中市府：無限期停業

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

更多熱門

相關新聞

外送員違規遭攔抓狂！撕罰單+砸印表機+毆警

外送員違規遭攔抓狂！撕罰單+砸印表機+毆警

北市一名機車外送餐員因紅燈違規迴轉，遭到警員攔停開單，不服取締的他當場失控暴走！不僅搶走罰單撕毀，砸毀警員開單用的小型列表機，甚至動手打警察，被襲擊的大安警分局敦化南路派出所警員依法動用強制力將他上銬逮捕。警方表示，江男襲警砸毀公務裝備，涉嫌傷害、妨害公務、毀損等罪，將依法偵處。

韓女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！

韓女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！

癌婦摘子宮誤傷尿路　台大連帶判賠20萬

癌婦摘子宮誤傷尿路　台大連帶判賠20萬

控鄰居監視器窺探　法官：公共空間非隱私

控鄰居監視器窺探　法官：公共空間非隱私

趁正宮不在過夜　法官斥女業務鳩佔鵲巢

趁正宮不在過夜　法官斥女業務鳩佔鵲巢

關鍵字：

暴走霸凌唱反調精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面