獨／國中男師故意霸凌女學生！就是要她發病暴走　慘被開除還判賠

▲14歲國中女學生被男老師認為故意唱反調，遭男老師霸凌刺激加重身心症狀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名國中男老師私訊同事，揚言要刺激1位患有身心症狀的14歲女學生發病暴走，被女學生翻拍對話紀錄告狀，男老師被校方以不適任為由開除，怒告女學生求償、僅獲賠1660元確定，女學生和父母反告男老師故意製造精神壓力、求償共100萬元，台北地院判男老師須賠5萬元，可上訴。

本案男老師於事發時，已有10餘年任教社會科資歷，在本案國中兼課7年多，他和本案女學生恩怨起因於14歲女學生上課常發問提出不同看法，男老師覺得女學生刻意唱反調，師生倆從鬥嘴逐漸演變成男老師仗勢施壓、進而對女學生言語霸凌。

女學生2022年11月間向導師借用筆電，意外發現男老師私訊導師，揚言要在IG發布1則會讓她暴走的限時動態，而且封鎖她不讓她直接看，由其他學生把內容轉告她，男老師在私訊中聲稱女學生患有身心症狀，「她最大問題就是易失控」，只要她失控，校方若放縱，就「後果自負」。

▲14歲國中女學生被男老師認為故意唱反調，遭男老師霸凌刺激加重身心症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

男老師並在私訊中抱怨女學生竟敢直接戳他肚子，他告誡女學生這種舉動是性騷擾，女學生竟回嘴因為老師把她當成「空氣」不理會，男老師怒稱「難道路人不理我、我也可以碰別人身體嗎」，所以要「放長線釣大魚」對付女學生。

女學生用手機翻拍對話紀錄為證、向校長告狀。校方先前已多次勸導男老師不得帶頭霸凌學生，接獲女學生附照片投訴後，認為男老師企圖故意刺激學生失控暴走舉動，已不適任教職，2023年4月終止雙方勞動契約、請男老師捲鋪蓋走人。

男老師自認私訊內容僅為同事間的抱怨，女學生偷拍行為被移送少年法庭處理，經法官認定涉犯妨害秘密罪嫌、裁定訓誡，代表女學生才違法，卻害他遭校方開除，因此告女學生與家長連帶求償精神慰撫1萬5000元。

該案法官認為女學生雖不該侵犯他人隱私權，但基於自保目的而偷拍、僅傳送給校長未大肆散布，判女學生與家長連帶賠償男老師1660元確定，但男老師須自負約900元訴訟費，外加律師費。

女學生和家長提起本案反擊，主張校方鼓勵學生獨立思考並容納多元價值，男老師明知女學生有情緒控制障礙等身心症狀，卻因課堂上的不愉快而霸凌施壓，使女學生症狀加重，本案私訊內容曝光後，更讓女學生恐懼不安、頻繁就診20多次，仍有失眠、憂鬱等情形。

女學生和家長強調為人師表，應引導學生從錯誤中學習，豈可「以牙還牙、以眼還眼」，甚至提告報復，因此向男老師求償共100萬元。法官審理認為女學生的家長求償無理由，判男老師僅須賠償女學生5萬元，可上訴。