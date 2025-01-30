控鄰居裝監視器涉窺探　法官判免拆：拍攝公共空間未侵隱私

▲住戶在自家門口裝監視器自保被鄰居指控涉嫌窺探，法官查明拍攝公共區域未侵犯隱私，判決免拆。（示意圖／取自Unsplash）

記者黃哲民／台北報導

北市1名楊姓女子指控住處同層對門鄰居王姓女子，擅自在2家之間的公共走道牆面安裝監視器鏡頭，監看她的家人與訪客進出必經空間、嚴重侵犯隱私，提告要求王女拆除監視器並賠償精神慰撫10萬元，台北地院審理認為王女裝監視器對準自己家門前公共區域，用意是維護居家安寧、避免私人物品遭破壞，沒有監控楊家作息之虞，判王女免拆免賠，可上訴。

判決指出，本案雙方為北市中山區1棟住宅大樓的4樓住戶。楊女提告主張，2家門外專有部分的出入口僅間隔約1公尺，王女去年（2024年）2月間，沒徵詢她的同意，也沒取得管委會或其他區分所有權人同意，擅自在2家之間的走道牆面上，安裝監視器鏡頭。

楊女指稱，鏡頭拍攝範圍涵蓋她與家人、訪客進出必經空間，只要偵測到有人經過，監視器就自動錄影並傳送訊息給王女，錄影檔案由王女保存，等於掌握她和家人、訪客作息與對話，嚴重侵害隱私，她請管委會勸說王女拆除監視器，被王女拒絕，因此訴請法院命王女拆除監視器，並應賠償精神慰撫10萬元。

▲法官認為王姓女子在自家門口裝設監視器，拍攝範圍以公共空間為主，不構成侵害鄰居隱私。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

王女抗辯指出，2家共用走廊通道，但住家大門並沒相對，她因自家門前擺放物品遭人用利刃破壞，已到派出所報案但還沒抓到人，很焦慮人身與財產安全受威脅，為此失眠，所以裝設監視器自保，雖可能短暫錄到鄰居進出走廊，但目的不是窺探或侵害鄰居隱私。

王女並指楊女和家人曾多次到她住家大門前走動、窺探，她私訊楊女希望別再有這種舉動，也因此很恐懼，更有必要維持監視器的存在，確保居住安寧與安全不受干擾。

法官指王女在公共空間安裝監視器，一般人均可清楚目視，勘驗監視畫面可見，拍攝範圍對準王女自家門前公共空間，邊緣有拍到一點點楊女住處門口的地墊，楊女雖稱住家大門門把有入鏡，但影像極為模糊，且楊女把門前地墊撤走後，從畫面完全看不出是楊女住處門前區域。

此外，法官指畫面顯示偵測人體自動錄影後，靠近楊家的區域僅有燈光反射下呈現的黑影，沒有人像畫面，甚至楊女在自家大門開鎖，監視器都未必啟動錄影，且鏡頭角度固定，不能遠端調整，更不可能拍到楊家內部非公開的活動。

法官認為現今社會廣泛在公共空間設置監視器，維護公共安全與保障個人隱私之間，須有相當程度妥協，王女並非無故安裝監視器，也非全時錄影，尚未超出一般社會通念所能容忍程度，楊女也沒舉證王女將監視錄影檔案用於不正當目的，據此判決楊女敗訴，王女免拆監視器也免賠，可上訴。