癌婦摘子宮誤傷尿路「劇痛暈倒」　台大醫院連帶判賠20萬

▲癌婦在台大醫院做婦科手術，遭執刀醫師誤傷輸尿管，控訴因此出現後遺症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

吳姓婦人2020年到台大醫院做子宮切除手術，遭張姓醫師執刀誤傷輸尿管，導致術後下腹劇痛、靠引流才能排尿，甚至出院當天暈倒重回病房，之後由同院黃姓醫師開刀修復輸尿管，又引發腹膜沾黏、吃足苦頭，吳婦怒告求償，台北地院認定張男術前未詳盡告知風險，判決台大醫院與張男連帶賠償精神慰撫20萬元，黃男無責，可上訴。

吳婦提告指稱，聽從婦產部張姓醫師門診建議，2020年10月23日由張男開刀為她切除子宮與雙側卵巢及輸卵管，術後當晚開始下腹劇痛、排尿困難，醫療團隊僅給為她止痛，隔天張男才告知手術過程誤傷她的輸尿管，但只給抗生素治療，叮囑家人注意她的引流量。

吳婦氣憤再過了2天，張男才安排電腦斷層掃瞄、會診泌尿部醫師確認她體內傷勢，張男術前宣稱子宮切除手術是婦科常見手術，成功率高，併發症通常為出血，卻沒詳盡說明手術風險包括輸尿管損傷併發症，手術同意書也沒提到。

▲台大醫院急診室外觀。（圖／記者謝婷婷攝）

吳婦表示事發後才知替代的保守治療方式，除張男所稱子宮托，另有更安全的子宮懸吊術，且子宮切除術造成輸尿管損傷機率介於0.2%到1%，可見張男術前沒審慎評估、術中疏於注意，補救治療時又疑用藥不當，害她頻尿、漏尿，更於同年11月9日當天辦妥手續要出院，卻暈倒重回病房。

吳婦說因此摔斷右腿，張男和醫療團隊也沒立刻檢查，直到隔月（12月）到別家醫院才發現，接著回台大醫院複診，由泌尿部黃姓醫師施行膀胱輸尿管迴流手術並放置導尿管，家人希望自費使用防黏連玻尿酸貼片，黃男不同意，結果術後因腹膜沾黏造成劇痛嘔吐，黃男說症狀會改善但遲沒好轉，她到別家診所才查出腸阻塞。

吳婦主張台大醫院2名醫師連串疏忽與誤判、拖延，造成她出現腎功能下降等後遺症，要求台大醫院與2名醫師連帶賠償125萬餘元。

台大和2名醫師辯稱吳婦是定期追蹤治療的60多歲癌症病患，動手術出現併發症機率較高，術前已詳盡說明風險，術後也妥善處置，腹部劇痛、噁心嘔吐是開刀傷口恢復前的暫時症狀，吳婦住院期間能下床活動，暈倒與當時用藥無因果關連，且術後逾半年做超音波檢查，吳婦腎功能正常。

法官審理認為張男、黃男本案醫療處置符合常規，鑑定也指出最有經驗的資深醫師，施作手術也不可避免併發症及副作用，估計每1000例婦科手術，會有0.2例到15例出現尿路損傷，而輸尿管手術沒規定必用防黏連玻尿酸貼片，黃男靠技術縮短開刀時間、出血少，是主流最佳防範方式。

至於吳婦術後出現併發症狀，法官依鑑定結果，採信2名醫師都沒延誤診斷、治療或用藥不當等疏忽。

但法官指出，張男術前沒善盡告知手術風險義務，手術同意書確實沒記載可能造成泌尿道損傷併發症，致使吳婦在資訊不充分時同意開刀，依法應受保護的醫療自主決定權遭侵害，更為併發症再度開刀、身心煎熬，判台大醫院以僱主身分，與張男連帶賠償精神慰撫20萬元，黃男無責，可上訴。