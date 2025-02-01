　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

癌婦摘子宮誤傷尿路「劇痛暈倒」　台大醫院連帶判賠20萬

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲癌婦在台大醫院做婦科手術，遭執刀醫師誤傷輸尿管，控訴因此出現後遺症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

吳姓婦人2020年到台大醫院做子宮切除手術，遭張姓醫師執刀誤傷輸尿管，導致術後下腹劇痛、靠引流才能排尿，甚至出院當天暈倒重回病房，之後由同院黃姓醫師開刀修復輸尿管，又引發腹膜沾黏、吃足苦頭，吳婦怒告求償，台北地院認定張男術前未詳盡告知風險，判決台大醫院與張男連帶賠償精神慰撫20萬元，黃男無責，可上訴。

吳婦提告指稱，聽從婦產部張姓醫師門診建議，2020年10月23日由張男開刀為她切除子宮與雙側卵巢及輸卵管，術後當晚開始下腹劇痛、排尿困難，醫療團隊僅給為她止痛，隔天張男才告知手術過程誤傷她的輸尿管，但只給抗生素治療，叮囑家人注意她的引流量。

吳婦氣憤再過了2天，張男才安排電腦斷層掃瞄、會診泌尿部醫師確認她體內傷勢，張男術前宣稱子宮切除手術是婦科常見手術，成功率高，併發症通常為出血，卻沒詳盡說明手術風險包括輸尿管損傷併發症，手術同意書也沒提到。

▲台大醫院急診室外觀,醫療機構,國家級教學醫院。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台大醫院急診室外觀。（圖／記者謝婷婷攝）

吳婦表示事發後才知替代的保守治療方式，除張男所稱子宮托，另有更安全的子宮懸吊術，且子宮切除術造成輸尿管損傷機率介於0.2%到1%，可見張男術前沒審慎評估、術中疏於注意，補救治療時又疑用藥不當，害她頻尿、漏尿，更於同年11月9日當天辦妥手續要出院，卻暈倒重回病房。

吳婦說因此摔斷右腿，張男和醫療團隊也沒立刻檢查，直到隔月（12月）到別家醫院才發現，接著回台大醫院複診，由泌尿部黃姓醫師施行膀胱輸尿管迴流手術並放置導尿管，家人希望自費使用防黏連玻尿酸貼片，黃男不同意，結果術後因腹膜沾黏造成劇痛嘔吐，黃男說症狀會改善但遲沒好轉，她到別家診所才查出腸阻塞。

吳婦主張台大醫院2名醫師連串疏忽與誤判、拖延，造成她出現腎功能下降等後遺症，要求台大醫院與2名醫師連帶賠償125萬餘元。

台大和2名醫師辯稱吳婦是定期追蹤治療的60多歲癌症病患，動手術出現併發症機率較高，術前已詳盡說明風險，術後也妥善處置，腹部劇痛、噁心嘔吐是開刀傷口恢復前的暫時症狀，吳婦住院期間能下床活動，暈倒與當時用藥無因果關連，且術後逾半年做超音波檢查，吳婦腎功能正常。

法官審理認為張男、黃男本案醫療處置符合常規，鑑定也指出最有經驗的資深醫師，施作手術也不可避免併發症及副作用，估計每1000例婦科手術，會有0.2例到15例出現尿路損傷，而輸尿管手術沒規定必用防黏連玻尿酸貼片，黃男靠技術縮短開刀時間、出血少，是主流最佳防範方式。

至於吳婦術後出現併發症狀，法官依鑑定結果，採信2名醫師都沒延誤診斷、治療或用藥不當等疏忽。

但法官指出，張男術前沒善盡告知手術風險義務，手術同意書確實沒記載可能造成泌尿道損傷併發症，致使吳婦在資訊不充分時同意開刀，依法應受保護的醫療自主決定權遭侵害，更為併發症再度開刀、身心煎熬，判台大醫院以僱主身分，與張男連帶賠償精神慰撫20萬元，黃男無責，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國道塞爆！　14路段「紅通通」
怒嗆川普！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底
要停戰了？　川普：將與普丁採取「重大行動」
2025年新金融詐騙！　2大類型勿上當
北雲餐廳「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

癌婦摘子宮誤傷尿路「劇痛暈倒」　台大醫院連帶判賠20萬

急婚頭！100萬保證外配媳包生子　彰化老翁急下聘遭阻

重案回顧／弟37刀「砍斷母頭」丟下樓！　姊出庭淚求法官：別判死

17歲少女被玻璃割傷狂冒血　蘆竹警急開道7分鐘送到醫院

快訊／顧家男討3千被工頭殺害棄屍　相驗結果曝：刀傷集中頸部

臉皮比電線粗厚！挖礦兄弟檔偷電百萬度　哭窮拒賠843萬

快訊／返鄉注意！台鐵大甲＝日南驚傳死傷事故　雙向列車誤點

重案回顧／孽孫為11萬22刀砍死嬤　「19歲屬思慮不周年紀」逃死刑

獨／信眾聲援老師不收錢　檢警搜王薀工作室查扣逾2千萬現金

新北通緝犯遇警躲餐廳　謊稱用餐被識破…轉身逃被壓制

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

癌婦摘子宮誤傷尿路「劇痛暈倒」　台大醫院連帶判賠20萬

急婚頭！100萬保證外配媳包生子　彰化老翁急下聘遭阻

重案回顧／弟37刀「砍斷母頭」丟下樓！　姊出庭淚求法官：別判死

17歲少女被玻璃割傷狂冒血　蘆竹警急開道7分鐘送到醫院

快訊／顧家男討3千被工頭殺害棄屍　相驗結果曝：刀傷集中頸部

臉皮比電線粗厚！挖礦兄弟檔偷電百萬度　哭窮拒賠843萬

快訊／返鄉注意！台鐵大甲＝日南驚傳死傷事故　雙向列車誤點

重案回顧／孽孫為11萬22刀砍死嬤　「19歲屬思慮不周年紀」逃死刑

獨／信眾聲援老師不收錢　檢警搜王薀工作室查扣逾2千萬現金

新北通緝犯遇警躲餐廳　謊稱用餐被識破…轉身逃被壓制

比台人還瘋！彩券行員工「1類人超敢刮」　2000元被他們買光

過年「一票人發燒狂咳」醫師也中鏢！苦主慘6天：等待診所開門

台灣將是重要夥伴！　印度宣布發展本土AI抗衡DeepSeek

國道14路段「紅通通」塞爆　國5北上時速剩13公里

癌婦摘子宮誤傷尿路「劇痛暈倒」　台大醫院連帶判賠20萬

封閉型商圈買方有限　美濃22坪舊透天「佛心價」85萬元

洪小鈴張天霖試片「真吻」…隔18年結婚懷孕！　10對假戲真做戲劇CP

安太座卡重要！蔣萬安跑廟不忘放閃　被婆媽笑虧「再拼一個」

午睡「超過1小時」中風風險增23%！　研究：30分鐘最剛好

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　住酒店搭高鐵享受假期

熱炒店初二叫貨！攤商婦進冰櫃「慘被反鎖」　幸隨身帶一物獲救

社會熱門新聞

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

楊梅休息站自撞4死4傷　國道警回應了

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

獨／兇手曝光！哥被棄屍妹千字文訴悲痛

哥遭殺害棄屍！妹見「山區吊掛畫面」崩潰喊：不想接受

機車撞貨車夫妻慘死！　監視器揭司機「1舉動」超可惡

即／台鐵大甲＝日南死傷事故　雙向列車誤點

友借27萬跑了！她幫作保衰「被下海」

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍哭到癱軟

即／彰化惡火再添1死　一家四口母宣不治

彰化女初三外出失蹤！陳屍八堡二圳下游

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

更多熱門

相關新聞

控鄰居監視器窺探　法官：公共空間非隱私

控鄰居監視器窺探　法官：公共空間非隱私

北市1名楊姓女子指控住處同層對門鄰居王姓女子，擅自在2家之間的公共走道牆面安裝監視器鏡頭，監看她的家人與訪客進出必經空間、嚴重侵犯隱私，提告要求王女拆除監視器並賠償精神慰撫10萬元，台北地院審理認為王女裝監視器對準自己家門前公共區域，用意是維護居家安寧、避免私人物品遭破壞，沒有監控楊家作息之虞，判王女免拆免賠，可上訴。

趁正宮不在過夜　法官斥女業務鳩佔鵲巢

趁正宮不在過夜　法官斥女業務鳩佔鵲巢

台大醫院雲林分院　升格準醫學中心

台大醫院雲林分院　升格準醫學中心

鐵馬族注意！「夜間沒開燈」被撞要負3成責任

鐵馬族注意！「夜間沒開燈」被撞要負3成責任

不孕症權威遭控性騷　陳思原首發7點聲明：抗議台大懲處

不孕症權威遭控性騷　陳思原首發7點聲明：抗議台大懲處

關鍵字：

台大醫院併發症婦科泌尿道腎功能精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」泰國甄嬛傳神展開

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

楊梅休息站自撞4死4傷　國道警回應了

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

台灣最冷門汽車品牌是它

正妹大胃王木下佑香宣布引退！

國道3路段「紫爆」最慘時速剩12公里　國5北上雪隧回堵5公里

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

晚婚但會很幸福三大星座！

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

初四迎財神！7大地雷一次看

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面