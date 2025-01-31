男警護送被害人回家「吻臉哄睡」　挨告性侵不起訴且免賠

▲男警「熱心」護送報案女子回家還哄睡，女方告男警性侵並求償，全都敗訴確定。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓警員2021年護送自稱遭猥褻的女子回家，事後被控涉嫌性侵，陳男坦承親吻女方臉頰並輕拍肩背哄睡，但堅稱沒違反她意願，刑案不起訴確定後，女方再告陳男求償精神慰撫50萬元，台北地院二審指欠缺佐證，雖陳男因此案被警局記過懲處，但事由為逾越男女分際、並非涉犯性侵，判女方敗訴確定。

本案源於20多歲的女方在2021年3月11日凌晨，到陳男任職的派出所報案，自稱先前遭人騷擾猥褻，陳男當時值班，見女方情緒不穩、有輕生念頭，便極力安撫勸說，並在同日上午6點下班後，騎機車搭載女方護送她回到北市住處。

女方隔天（12日）報案指稱，陳男藉口擔心她安危，硬是在她住處臥室賴著不走，她累得上床躺平休息，陳男卻湊近親她臉頰、摸她手臂與肩背，還把雙腿跨在她腿上，她掙扎反抗，陳男才罷手。

30多歲的陳男當時未婚，因平日執勤積極防詐、熱心扶助老弱，頗受鄰里好評，還曾化解外籍男子當街持刀欲自戕的驚險場面，事發前不久，他剛獲警局頒獎表揚，事發後被依強制猥褻罪嫌送辦，並記過調職。

陳男承認情不自禁親吻、撫摸女方，因女方到家說害怕獨處，他留下來哄女方入睡，但絕沒壓制、跨坐女方身體，女方也沒拒絕或反抗，當天下午雙方不但互傳訊息正常對話，他還再度去女方家，女方主動開門。

檢方認定罪證不足，處分陳男不起訴確定。女方不服，改提本件求償案，自稱事發時敬畏警察威信、當下不敢質疑陳男過當行為，但沒同意陳男碰她，事後社工訪談也證實她出現創傷反應，可是檢方偵辦性侵案沒開過庭，她因搬家未收到不起訴處分書，加上身心狀況不好，錯過聲請再議機會。

女方主張性侵害事件不該檢討被害人，她的性自主權與身體權遭陳男侵害，陳男也被警局記過懲處，因此要求陳男賠償精神慰撫50萬元。

法官查明女方雖宣稱怕激怒陳男，而用開玩笑語氣婉拒對方，但女方也說陳男沒使用粗暴或令她害怕的方式，且她明確拒絕，陳男就停手，可見陳男在還不清楚女方想法時，以肢體碰觸試探，得知女方不願意，就沒再繼續。

法官並指女方因報案而結識陳男，當時身心狀況已不佳，之後的創傷反應能否歸責於陳男，確有疑問，陳男被警方記過處分，事由為「利用職務之便親近民眾，逾越男女分際，言行失檢並影響警譽」，並非處罰陳男涉犯強制猥褻或性騷擾。

此外，法官查明檢方偵辦女方指控陳男所涉性侵案，女方曾出庭應詢，卻在本案不實指責，加上綜觀全卷，欠缺陳男故意侵害女方性自主權與身體權的佐證，北院一審判女方敗訴，女方上訴北院二審仍被駁回，敗訴確定。