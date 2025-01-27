趁正宮不在到人夫家過夜　法官斥女業務員鳩佔鵲巢判賠25萬

▲女業務員趁男同事老婆不在家，夜闖大本營共度春宵，被正宮蒐證求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名保險女業務員戀上已婚男同事，去年（2024年）趁正宮不在家，夜闖大本營與男方共度春宵到隔天中午才離開，正宮調閱街道監視畫面為證，告女業務員求償精神慰撫100萬元，台北地院審結，認定女業務員2021年就知正宮存在，卻鳩佔鵲巢、侵害正宮的配偶權，判應賠償25萬元，可上訴。

判決指出，本案女業務員去年3月8日晚間接近9點，單獨進入男方住處，男方在深夜10點多回到家，2人在屋內獨處，女業務員隔天（9日）中午12點多才離開，整個過程被當時不在家的正宮完全掌握，隨即提告，並聲請法院保全警方所調閱的街道監視畫面為證。

正宮主張女業務員的舉動逾越一般男女交往分際，她的配偶權遭女業務員侵害、造成精神痛苦不堪，要求女業務員賠償精神慰撫100萬元。

女業務員辯稱僅在樓梯間拿文件給男方就走，沒進到屋內、更沒獨處過夜。正宮使出殺手鐧，聲請傳喚丈夫與女業務員共同同事3人作證，從監視畫面裡小三走路模樣，3人一眼就認出是女業務員本人，監視畫面也佐證男方與女業務員在15小時獨處期間內，中途並沒進出1樓大門。

▲正宮調閱街道監視畫面，佐證老公在家和女同事獨處過夜長達15小時。（示意圖／PAKUTASO）

正宮並提出同月（3月）10日當面和丈夫與女業務員對質錄音，顯示男方推稱9日當天上午醒來、在屋裡吃早餐，可見男方確實在家過夜，女業務員推稱「只是進去坐了一下」，跟出庭辯解不符，且法官問她究竟是早上、中午還是晚上到男方家，女業務員答稱「不記得」。

此外，女業務員抗辯事先不知男方已婚，也被正宮掀出2021年2月雙方透過臉書互傳訊息紀錄打臉，證明當時喊出女業務員本名、並以男方太太身分要求女業務員回電，女業務員並沒回稱認錯人等語，同事也證稱這個臉書帳號雖為英文，但確實是女業務員使用無誤。

法官認為女業務員臨訟卸責，辯解違反常情，明知男同事已婚，卻利用正宮不在，到人家夫妻家裡和男方獨處過夜，無異於鳩佔鵲巢，造成正宮精神痛苦、破壞婚姻生活圓滿安全與幸福，衡量雙方身分地位與經濟狀況，判女業務員須賠償25萬元，可上訴。