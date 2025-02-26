一條穿越中央山脈百年時空的古道　浸水營國家步道全線恢復開放

▲浸水營國家步道將全線恢復開放。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

浸水營國家步道將於2月28日全線恢復開放通行，歡迎喜愛登山健行與文史踏查的民眾，於228連假期間走訪一趟這條神秘的古道。該步道東段（加羅坂出入口）自113年7月起連續受到凱米、山陀兒、康芮及天兔等颱風侵襲，豐沛雨量致使步道路面崩塌與聯外道路嚴重受損而無法通行，為確保遊客登山安全，封閉時間達7個月之久。透過林業及自然保育署台東分署評估與修復，完成步道崩塌整修及風倒木清理。

浸水營國家步道屬於雙向進出，西起屏東縣大漢林道，東接台東縣大武鄉加羅板部落，總長15.9公里，步行時間約6至8小時。步道沿途保留許多清代營盤及日治時期駐在所、神社、吊橋等歷史遺跡，因步道地理環境受到季風影響，使得擁有豐富的林相資源及野生動物，步道幽靜宜人。

台東分署提醒民眾，山區易有區域性降雨及落石崩塌發生，建議民眾進行評估及做好完善的登山規劃，且隨時注意步道及大漢林道最新路況資訊。並落實無痕山林(LNT)，垃圾自行帶下山，不干擾野生動植物。相關訊息得於台灣山林悠遊網( https://recreation.forest.gov.tw/ )查詢。