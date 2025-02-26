大麻里福興宮招財貓公仔被偷　夫妻拿不出香油錢...闖倉庫偷走

▲台東太麻里「福興宮土地公廟」招財貓公仔竊案，警方迅速偵破。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣太麻里鄉的百年土地公廟「福興宮」近日發生招財貓公仔竊案。一對來自台中的夫妻因無法湊足3600元香油錢，未能領取象徵好運的招財貓公仔，竟於夜間潛入廟旁倉庫，竊走兩隻公仔。

福興宮近年因巨型祈福紅燈籠與招財貓裝置藝術，成為熱門打卡景點。廟方表示，土地公曾託夢希望透過招財貓與信徒結緣，因此推出特製公仔，信徒需擲筊獲得同意後，投入3600元香油錢，即可領取一隻加持過的招財貓公仔，象徵好運與財富。

23日，這對夫妻成功擲筊後，因經濟困難無法支付香油錢，選擇深夜潛入廟旁倉庫行竊。竊盜過程全被監視器錄下，廟方發現後立即報警。大武分局獲報後，迅速派遣專責小組前往現場蒐證，透過監視器畫面與車輛資訊鎖定嫌疑人。

警方於25日中午12時通知26歲賴姓男子到案說明，其坦承不諱，並主動歸還所竊公仔2隻，全案依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。警方提醒，竊盜行為已觸犯《刑法》竊盜罪，依法可處5年以下有期徒刑、拘役或最高50萬元罰金。

福興宮對此事件表達遺憾，並已加強安保措施，以防止類似案件發生。廟方呼籲信徒以正當方式求得庇佑，並鼓勵民眾在遇到經濟困難時，透過合法管道尋求協助，而非鋌而走險。

警方也提醒，如發現可疑人、事、物，可立即撥打110或就近向警方報案，共同維護社會治安。