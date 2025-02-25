關山警深入教會宣導交通安全與反詐　守護鄉親安全

▲警方深入教會宣導交通安全與反詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升偏鄉居民的交通安全與防詐騙意識，台東縣警察局關山分局海端聯合所於23日上午，藉由「行動警政」模式，趁著民眾前往錦屏教會聚會的機會，進行交通安全與反詐騙宣導。活動現場吸引超過50名居民熱情參與，不少人直呼：「警察來教會上課真貼心！」

活動中，警員許舜雯透過在地案例，剖析常見交通事故的原因，提醒民眾行駛山區道路時應減速慢行，並養成「慢、停、看」的習慣，確保行車安全。此外，她特別強調「禮讓行人」的重要性，提醒駕駛人在行經路口時要遵守交通號誌，遇「閃紅燈」須停車再開，遇「閃黃燈」則應減速慢行，同時建議民眾早晚外出時穿著亮色衣物，以提高能見度，降低事故風險。此外，許舜雯也向居民說明大型車輛的「內輪差」與「駕駛盲區」，提醒大家遠離大車、確保自身安全，並以「喝酒不開車、超速吃罰單、路口慢看停」等口訣，加強居民的交通安全意識。

在防詐騙宣導環節，警員陳信帆則透過警政署165「打詐儀錶板」的最新數據，介紹近期常見的詐騙手法，包括假冒檢警、投資詐騙、假交友詐騙、解除分期付款詐騙、網路購物詐騙以及「猜猜我是誰」詐騙。他提醒民眾，在接獲可疑電話或網路訊息時，務必遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並立即撥打165反詐騙專線或110報案，亦可至鄰近派出所尋求協助，確保財產安全。

關山警察分局表示，交通安全與防詐騙是當前重要的工作，警方將持續深入社區、部落、教會、宮廟、校園及各類活動場合，透過專題演講與互動宣導，提升民眾的安全意識與防範能力，期盼能達到「交通零事故、詐騙零受害」的目標，為地方社區營造更加安全的生活環境。